En juego Europa y el futuro de Setién

El choque de esta noche ante el Villarreal puede marcar el futuro del Betis en Europa y también el del propio entrenador verdiblanco. A pesar de los malos números y de las críticas de gran parte de la afición, Setién está tranquilo con respecto a su continuidad en el club. Además, es de la opinión de que el equipo no se ha caído: “No creo que sea así, difiero totalmente. Respeto esas opiniones. No veo al equipo caído ni desarmado. Un equipo así no da 600 y pico pases en un campo como Anoeta, o no tiene ocasiones de gol. Hay cosas que no se pueden controlar. Los goles a veces es cuestión de suerte. Si la jugada que va a 10 centímetros del palo va dentro, nos hubiéramos puesto 1-2. Es cierto que no estamos en un buen momento pero estamos firmes. Creo que necesitamos ganar para salir y afrontar LaLiga con la fuerza e ilusión y alegría que vas perdiendo por culpa de los resultados. El clima no es positivo".

Sobre su futuro, se comparó a la situación vivida por Marcelino en el Valencia: “Son más o menos las victorias que el Valencia pero al revés. A Marcelino lo iban a echar y ahora ha cambiado la dinámica. Hay que tener en cuenta que ha sido un año difícil y que ha habido muchas cosas difíciles de gestionar como jugar en Europa, o haber llegado a las semifinales de la Copa. Hemos jugado muchos partidos con la máxima intensidad y podremos sacar conclusiones al final para mejorar en lo que nos hayamos equivocado. Las expectativas no se están cumpliendo, aunque quedan ocho partidos. Se puede ser pesimista o pensar que tenemos grandes jugadores que lo pueden hacer bien y que vamos a ganar todos los partidos que nos quedan", resaltaba el entrenador cántabro.

En definitiva, Setién se encuentra tranquilo: "Desde hace mucho tiempo, desde bien pequeño, me acostumbré a soportar los chaparrones. Cuando ganamos en Barcelona o en Milán era un fenómeno y ahora me toca apechugar. Trato de transmitir a mis jugadores. Ahora hay cosas que no puedo controlar que las dejo para vosotros, y todo lo que plantemos en la pizarra salga en el campo", concluía el técnico.