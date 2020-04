Joel Robles en Cope Más Sevilla: "Hay que volver. Yo no voy a vivir con miedo"

El portero del Real Betis Joel Robles ha ofrecido hoy una entrevista interesantísima en los micrófonos de Deportes Cope Sevilla. Entre muchos temas interesantes se ha referido a la posibilidad de volver a jugar y a las reticencias de algunos compañeros de profesión, que no lo ven claro: "Yo no voy a vivir con miedo pero tampoco vamos a jugar a cualquier precio. Lo primero la salud y después el fútbol. Somos personas. Pienso que hay que volver. Más tarde o más temprano vamos a volver. Tenemos médicos en el club y vamos a seguir los pasos que nos van diciendo. Con miedo tampoco se puede estar viviendo”. Aquí puedes escuchar su intervención en el 105.8FM.

El meta aseguraba que pasa el día pegado a la información: “Me gusta mucho ver las noticias y estoy informado de casi todo. Me da pena por todos los fallecidos y por los que lo pasan mal. Es lo que más me entristece. Sabemos que hay un gran problema ahora mismo con el virus y ya somos responsables”, explicaba.

Además, no se escondió a la hora de responder al posible interés del Atlético de Madrid en repescarlo si se pone a tiro: "Fueron once temporadas allí y ya sabéis lo que para mí representa el Atlético. Que salga algo así de la que es tu casa a uno le hace feliz, pero ahora mismo estoy muy tremendamente feliz en el Betis, pero no por jugar, sino por todo. Tenemos una afición increíble, todos los partidos con el estadio lleno, el club está haciendo las cosas muy bien, trayendo grandes jugadores… Este club tiene un gran futuro por delante y creo que hay que tener paciencia. Sé que no conseguir los objetivos de ir a Europa puede frustrar, pero esto cuesta, esto tiene un proceso y el Atlético es el ejemplo, yo lo viví allí”, sentenció.