El James Bond que da pena verlo

Mi amigo Yuyu ha vuelto a los carnavales vestido de James Bond. "Pero ha llegado a la ciudad, ha llegado a la ciudad, llega 007 sin licencia pa matar… tralará, tralará (entonen con la banda sonora de Torrente cantada por el Fary)". Una genialidad cargada de ironía, sarcasmo y capacidad de reírse de uno mismo. Porque no me digan que no hay nada más alejado de Bond que mi Yuyu con su buen comer y haciendo unos bailecitos con las manitas levantadas...

El Sevilla también anunció la llegada a la ciudad de su particular James Bond, Saúl, y la cosa no parece que pinte muy bien. Solo el carnaval de Cádiz puede encargar una misión a Yuyu, al igual que sólo este Sevilla sin alma y capacidad puede ponerse en las manos de Saúl, cuyo "quiero y no puedo" es desesperante. No se tomen en serio este sarcasmo, es broma. La misma broma pesada que les están gastando los que mandan a los sevillistas.

En Saúl se recoge todo lo que está ocurriendo en este proyecto de destrucción del Sevilla. Darle la capitanía del octacampeón de Europa a un jugador de sangre rojiblanca (del Atleti) y con un rendimiento tan mediocre demuestra la falta de decisión del presidente. Simplemente, inaceptable. Que el director deportivo anuncie su llegada como la del salvador es lo más parecido que he visto al Bond de Yuyu. La culpa no es del jugador, de quien no tengo dudas de que lucha con honestidad contra su propio freno de mano, sino de esa dirección deportiva que sigue contando milongas y que tiene al equipo jugándose la vida con un único delantero: Isaac Romero. En cualquier otra empresa dirigida con seriedad, esto hubiera provocado ya, como mínimo, alguna reprimenda.

Pero hay más. Que Saúl se apodere del discurso de la plantilla, como si llevara la sangre de un nazareno de San Benito, aclara el vacío de mensaje que existe en la entidad. Esperen, esperen, que el entrenador tampoco se escapa. Su entrega al centrocampista, a quien no le discute la titularidad, ha animado a Pimienta a pedir públicamente un agradecimiento por haber firmado por el Sevilla. Genial. El técnico no se atreve a señalar al elegido por el club para comandar el proyecto.

Saúl lo intenta, pero no puede. Lo grave es lo que se transmite: que cualquiera puede ser protagonista ya en este Sevilla actual. Al igual que el carnaval puede convertir a Yuyu en James Bond... "Pero ha llegado a la ciudad, ha llegado a la ciudad, llega 007 sin licencia pa matar... lalalala".