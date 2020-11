Imbroda: "No dejamos de soñar con el estadio de La Cartuja"

Javier Imbroda, consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, ha presentado en el Estadio de La Cartuja el partido que el próximo miércoles disputará la selección española ante Alemania, correspondiente a la UEFA Nations League. Imbroda ha vuelto a resaltar el proyecto que la Junta de Andalucía tiene con este estadio, que pasa por convertirlo en la sede de grandes eventos: "No dejamos de soñar. No nos vamos a limitar a organizar una final de la Copa del Rey, que ya son cuatro, o dos partidos de la selección española, que ya son dos, tanto femenino como masculino. Esto es un comienzo de algo, dentro del estadio y de sus alrededores. Me gustaría que vieran este estadio como un motor, como una máquina que va a tirar de eventos deportivos, culturales y va a generar alrededor de este estadio riqueza. Se va a convertir en una especia de parque temático del deporte, que va a ser referencia a nivel nacional e internacional. En este estadio se está gestando algo diferente. Vamos a aspirar absolutamente a todo, finales de UEFA o Champions, y por qué no de Mundial. Trabajamos en esa dirección. En todas las direcciones. No sé si lo conseguiremos o no, pero estas son las aspiraciones de este equipo de gobierno para alcanzar algo que consideramos fundamental. Desde Andalucía tenemos la capacidad para mirar al mundo y decirles, nosotros también”.

SEDE DE LAS PRÓXIMAS FINALES DE COPA

“Se ganó con un proyecto ilusionante, que convenció a la RFEF y a la FAF, gracias a que vieron en nosotros ese proyecto ilusionante. Hoy ese proyecto es una realidad. Esas cuatro finales de Copa del Rey, una situación inédita en la historia del fútbol, nos sirvió de acicate para poder avanzar y seguir creciendo en este sueño, de crear en esta instalación un sueño que se haga realidad. Queremos compartir con todo el mundo este sueño, de recuperar este estadio. Impresiona. La recuperación de un estadio cinco estrellas que demasiado tiempo estuvo sin esta actividad. Acabamos de arrancar. La selección española está deseando venir, así nos lo han hecho saber, y así nosotros queremos que se hagan sentir que están en su casa. Queremos que esto sea el comienzo de algo que sea definitivo. Me gustaría que vieran más allá de un partido de futbol, que va a ser muy importante, más allá de un proyecto que se ha puesto en marcha para recuperar una instalación en el que todos hemos depositado nuestras ilusiones. Para Sevilla, Andalucía y España”.

LA FINAL DEL AÑO PASADO, SIN FECHA

“No tenemos prisa. Comunicamos a la RFEF a través de la FAF que no tenemos prisa. Cuando ellos vean conveniente que es el momento de jugar el partido, lo jugaremos y estaremos abiertos a disposición de esa final. Entendimos el mensaje de los dos clubes, Real Sociedad y Athletic de Bilbao, que ellos querían jugar la final con sus aficiones. Entienden que son partícipes de ese logro y va a ser un día muy especial para ellos. Nosotros lo entendemos y estamos a su disposición. Cuando la RFEF se coordine con los dos clubes y vean, nosotros estaremos encantados. ¿Con más o menos público? Eso no va a depender exclusivamente de una coordinación, que también, sino que las autoridades sanitarias nos empiecen a dar vía libre, y ojalá nos la den pronto. No hay prisa. No tenemos prisa, y es una valoración que tendrán que tomar entre la RFEF y los dos clubes vascos”.

PÚBLICO EN LOS ESTADIOS

“En Andalucía hemos tenido público hasta estas últimas directrices que nos han marcado desde la Consejería de Salud. Siempre hemos apostado con que hubiera público en los eventos deportivos. Los hay en el teatro, en el cine, en otras actividades culturales. ¿Por qué no en el deporte? El día de la selección española femenina aquí había 800 espectadores, en una instalación de 60.000 entendemos que no hay ningún riesgo dentro, y fuera, de una forma ordenada se puede entrar sin aglomeración. Se le hicieron test a todas las personas que vinieron a ver ese partido y no hubo ningún positivo. He estado en la final de la Copa Andaluza de fútbol sala, en la final de la Copa de la Reina de balonmano femenino, con aforos del 50%, y la organización y el comportamiento fue modélico. No ha habido ninguna incidencia, o es del 0,0001%. Mínimo. Siempre hemos abogado porque las gradas de nuestro deporte estuvieran abiertas. Confiamos en estas revisiones que ocurrirán dentro de 15 días o un mes. Que la presidente del CSD haya abierto la puerta, nos hace ver que ese es el camino. Ya desde Andalucía sabíamos que ese era el camino”.

CON LA MENTE EN EL SEVILLA Y EL BETIS

"Tanto el Betis como el Sevilla forman parte del consejo de administración, tienen una participación testimonial. El estadio está abierto para que tanto Betis como Sevilla se planteen lo que se quieran plantear. Disputar aquí algún partido, disfrutar de estas instalaciones… Estamos en permanente contacto con ambos clubes, tenemos una relación fantástica con ellos y las puertas están abiertas. Ellos se lo tienen que creer también. Cuando venga, dirán, ‘vaya cambio’. Que lo vean con perspectiva, y por supuesto también está abierto al resto de Andalucía".