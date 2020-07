Horario y dónde ver y escuchar el Valladolid-Real Betis

No es más que un trámite. Tristemente, un trámite. Con la llegada de Pellegrini como telón de fondo, con la nefasta imagen dejada ante el Alavés, con las negociaciones abiertas por un nuevo director deportivo y con la incógnita de conocer qué jugadores vales y cuáles no sirven en el enésimo proyecto de Haro y Catalán se presenta el Betis a un estadio que es la casa de un club que sabe hacer las cosas bien y que tiene un mérito terrible. Un espejo de trabajo y de humildad es este Real Valladolid de Miguel Ángel Gómez, que bien debería servir de referencia para algunos que se las prometen de muy conocedores del fútbol y terminan estrellados.

MUCHAS BAJAS, PERO TODOS VIAJAN

Muchos no pueden jugar, pero todos viajan a Valladolid. El Betis llegará con los ocho jugadores no disponibles, cinco por sanción, Feddal, Mandi, Álex Moreno, Guido Rodríguez y Juanmi, y tres lesionados, Guardado, William Carvalho y Pedraza.Por su parte, Sergio González no podrá contar con Pedro Porro, Salisu, Ben Arfa, Kike Pérez, Joaquín, Raúl Carnero y Kiko Olivas. Por tanto, deberá hacer frente al Betis con tan solo dieciséis convocados, aunque recupera a Míchel y Alcaraz.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL PARTIDO

El partido entre Valladolid y Betis de la 38ª jornada de LaLiga Santander se disputa hoy domingo 19 de julio de 2020 desde las 18.30 horas, en el estadio José Zorrilla, y se podrá seguir en directo por televisión a través del canal Movistar LaLiga 1, de la plataforma de pago Movistar+, y en la OTT Mitele Plus. Como siempre, lo puedes escuchar en nuestras apps de Tiempo de Juego y Cope, en el 105.8 FM de Cope Más Sevilla con la narración de Rafael Almansa y en este enlace que te dejamos aquí.