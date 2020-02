Horario y dónde ver y escuchar el Real Betis-Mallorca

El Real Betis de Rubi no puede seguir fallando si quiere tener aunque sea una mínima opción de optar a estar en Europa en la próxima campaña. Los verdiblancos llegan al choque frente al Mallorca tras cumplimentar una horrible racha de una victoria en 8 partidos y más cerca de los puestos de descenso que de los de la zona noble de la tabla. No es de extrañar que el nerviosismo sea la nota dominante previa al choque, llegándose incluso a cuestionar la continuidad del entrenador catalán al frente del equipo si no se logra una victoria ante el peor visitante de toda la categoría.

En lo deportivo, Rubi pierde a su delantero titular, Borja Iglesias, que fue expulsado en Leganés, mientras que recupera al mejor jugador del equipo, Nabil Fekir. Esta es la lista de 19 jugadores convocados para el partido: Joel Robles, Dani Martín, Emerson, Barragán, Álex Moreno, Bartra, Mandi, Sidnei, Edgar González, Guido Rodríguez, William Carvalho, Guardado, Canales, Aleñá, Fekir, Tello, Joaquín, Loren Morón y Raúl.

Por su parte, Vicente Moreno, entrenador del RCD Mallorca, ha citado a 19 futbolistas para el partido que este viernes enfrentará a su equipo con el Real Betis en el estadio Benito Villamarín, en una convocatoria en la que no está el defensa lateral izquierdo ghanés Lumor Agbenyenu.

La ausencia del defensa africano abre la puerta de la titularidad a Koutris, uno de los dos refuerzos de los bermellones en el mercado de invierno tras Alejandro Pozo, cedido por el Sevilla.

¿A qué hora es el partido?

El partido entre el Real Betis y el R.C.D. Mallorca se disputa este viernes, 21 de febrero a las 21:00, hora peninsular española.

¿En qué canal de TV se podrá ver el partido?

El partido se puede seguir en directo por televisión a través de Movistar la Liga. En COPE también se puede escuchar la retransmisión en directo del Real Betis-Mallorca a través de Tiempo de Juego local (105.8FM) o en nuestras aplicaciones de Cope y Tiempo de Juego e incluso en el Directo de nuestra web. Todo ello con la dirección de Rafael Almansa.