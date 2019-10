Haro sobre Rubi: "Si los resultados no llegan, la paciencia terminará"

No ha tenido desperdicio la charla mantenida por Rafael Almansa y todo el equipo de Deportes Cope Sevilla con el presidente del Real Betis, Ángel Haro. El mandamás verdiblanco se ha referido al estado de ánimo de Rubi y el crédito, no ilimitado, que aún tiene por parte del consejo (ver vídeo). Además, no se ha escondido a la hora de asegurar que "Serra es pasado del Betis", se ha defendido de las críticas por no viajar a todos los partidos con el equipo y ha dejado un resquicio abierto a una posible vuelta de Quique Setién. Todo esto y mucho más lo pueden ustedes volver a escuchar en este enlace de nuestra página web.

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/sevilla-provincia/sevilla/audios/deportes-sevilla-20191023_901385