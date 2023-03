Getafe-Sevilla (2-0): El Sevilla hace el ridículo

El Sevilla volvió a no comparecer a domicilio. Y lo hizo ante un equipo que estaba en descenso como el Getafe. Fuera de casa no gana en Liga desde que lo hiciese en Mallorca, con aquel zapatazo de Gudelj. Y hoy ha vuelto a arrastrar la camiseta sobre el césped, con un planteamiento de Sampaoli que ha tocado fondo. Sobre todo después de las declaraciones de Bono. "Cuando la cosa se pone complicada, lo emocional no ayuda y no haces lo que trabajar y lo que te permitió crecer. Jugamos con anarquía y así dependeremos de la suerte". Unas palabras de un representante con mucho peso en la plantilla y que dejan en solitario al técnico de Casilda, que pese a quedarse decimocuarto en la tabla, dos puntos por encima del descenso, puede acabar muy tocado. Sobre todo cuando se ve a un equipo roto, sin alma y que casi no ha tenido una ocasión en todo el partido.

Los primeros 15 segundos de encuentro fueron fiel reflejo de lo que es el Sevilla actual, Bono intentando regatear, perdiendo la pelota y casi sufriendo el primer gol en contra. Casi cómico en algunas circunstancias. Las próximas horas pueden ser claves.