Feddal: "Nuestra obligación es entrar en Europa, sino la temporada es un fracaso"

A pesar de la mala dinámica de resultados, el Real Betis Balompié sigue teniendo como objetivo principal jugar en Europa la temporada que viene. El central verdiblanco, Zou Feddal, se ha pronunciado en los medios oficiales del club sobre el objetivo europeo y se ha mostrado tajante con respecto al tema.

Para Feddal, el Real Betis “ tiene seguir creciendo, y para ello debe quedar lo más arriba posible en la clasificación”. Ese crecimiento al que se refiere el central marroquí pasa por Europa, ya que se antoja imprescindible conseguir plaza europea para obtener buenos ingresos de cara a la temporada que viene. Exigencia es lo que pide, la misma que demuestras sus palabras. “Nuestra obligación es meternos en Europa, y si no nos metemos es un fracaso”.

Zou Feddal habló también sobre el comportamiento de los aficionados en el último encuentro ante el Valencia, asegurando que “les hemos hecho entender que podemos estar arriba, y ahora que no lo estamos es normal la reacción. Las cosas no están saliendo, y el cabreo de la afición es entendible”. También se ha pronunciado sobre la facilidad a la hora de encajar goles, sobre la que ha dicho que “ Hay riego en nuestra manera de jugar, jugamos muy abiertos y somos un equipo que no nos gusta meternos atrás. El problema es que con cualquier ocasión nos meten gol. Luego el equipo, no lo digo por los delanteros, nos cuesta meter goles”.

Feddal no podrá estar el próximo miércoles en el Ciudad de Valencia para enfrentarse al Levante, debido a que vio la quinta amarilla el pasado domingo ante el Valencia y no podrá formar parte de los planes de su entrenador Quique Setién al igual que Giovani Lo Celso.