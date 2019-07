Feddal se apunta al Betis de "la exigencia"

Zouhair Feddal ha tomado la palabra en la concentración del Betis en Montecastillo. Suekle ser uno de los jugadores que más claro habla sobre todos los temas y hoy no ha sido menos. Para empezar, el central marroquí no se esconde a la hora de valorar cuáles deben ser los objetivos del equipo esta temporada: "La exigencia es buena. El Betis está haciendo un esfuerzo para estar ahí arriba y este año nuestro objetivo va a ser meternos en Europa". El experimentado jugador ha querido valorar al nuevo entrenador, Joan Francesc 'Rubi', cone l que ya coincidió en el Levante: "Es un entrenador joven con mucha ilusión y muchas ganas. Tiene ganas de estar en un gran club y él no se olvida de nada y quiere tener el control del juego. Lo considero muy trabajador y ahí tiene sus frutos".

Para terminar, se ha referido al papel que debe jugar el Betis como local si queire estar arriba al final de la campaña: "Los equipos que dominan la mayor parte de los partidos es porque en casa son fuertes. En casa debemos ser infranqueables. Ser fuertes y agresivos y sentir que la afición nos acompaña en todo momento. Tenemos que aprender y espero que hayamos aprendido del año pasado".