El Español se pone duro por Borja Iglesias

Es evidente que el tira y afloja entre Betis y Español para hacerse con los servicios de Borja Iglesias está siendo duro e interesante. El cuadro verdiblanco ya tiene un acuerdo con 'El Panda', pero aún no ha convencido al equipo periquito de las formas de pago de la cláusula de 28 millones de euros en la que está cifrado el atacante. En medio de esta tesitura, unos y otros intenta ponerse en una situación de poder. El último en aparecer públicamente ha sido el director general de los catalanes, Roger Guasch, que ha explicado en Rac1 que "el posicionamiento del club es claro: si no pagan la cláusula, no saldrá. Es jugador nuestro y un emblema del club".

Además, ha asegurado que "Borja nos ha dicho que está muy bien en Barcelona. No sabemos nada más. El Betis no ha llamado al Espanyol. Y si llama le diremos que vale 28 millones. Borja es un jugador que, todo el staff técnico, ha apostado decididamente por él. Se le hizo un contrato de cuatro años con una cláusula algo más baja y, en parte, por eso eligió el Español. Tiene una cláusula y nos tenemos que acostumbrar a ser un poco serios".

Por último, señalaba que espera "saludar este miércoles a Borja Iglesias en la vuelta al trabajo del equipo. Hay noticias en el mercado pero, el día de hoy, no tenemos ninguna acercamiento ni ninguna oferta. Es lo que hay realmente ahora mismo. Lo que pase dentro de tres días, no sé qué pasará".