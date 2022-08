La enésima defensa a Lopetegui

“Es el juego, estúpido. Es el juego”. Permítame que le aclare, querido lector, que lo de estúpido no va dirigido a nadie. Así, nos ahorraremos salir en la cloaca de las redes sociales como el protagonista de un insulto a Castro, Lopetegui o vete a saber… Simplemente, recuesto el inicio del texto en una frase que ha sido ya mil veces exprimida en los artículos de economía: “Es la economía, estúpido”. Se trata de una expresión que popularizó un asesor de Bill Clinton en las elecciones de 1992 y que sirvió para vencer a Bush. No se trata de que nadie piense en liquidar ya a Lopetegui, simplemente, es un cabreo generalizado por el espantoso fútbol que hace el equipo. Lo dicho, “es el juego, estúpido”.

El presidente del Sevilla, Pepe Castro, reaccionó con un entendible cabreo cuando le preguntaron si el fantasma de la destitución de Lopetegui había aparecido en cualquier momento. La osadía tuvo una respuesta contundente: “¿Destituir al entrenador si no ganamos en Almería? La pregunta hasta me molesta. Hablamos de un entrenador que en tres temporadas nos ha llevado a la Champions, un entrenador que ha ganado una Liga Europa. Hablar de Lopetegui y de que esté cuestionado en la jornada dos me parece una barbaridad. Otra cosa es la opinión futbolística que uno tenga, que eso lo respeto. Tenemos una confianza absoluta en la plantilla y en el entrenador. Al principio había gente que no quería a Lopetegui, y ahí están sus números. Pero hablar de destitución, por favor, seamos serios”. En medio de la respuesta, Castro desliza realmente la raíz del problema: “Otra cosa es la opinión futbolística que uno tenga, que eso lo respeto”. Nadie piensa en la destitución de Lopetegui, sería una irresponsabilidad a estas alturas de temporada. Aunque no es la primera vez que el presidente tiene que salir en su defensa. Pero muchos sí critican, y dentro del grupo de los que mandan también, el mediocre fútbol que este Sevilla despliega desde hace meses y que está provocando aburrimiento y derrotas. Bill Clinton ganó aquellas elecciones echándole en cara a Bush cuestiones más cercanas a la vida diaria del ciudadano como las dificultades económicas. Y haría bien Lopetegui en corregir su estilo y su fútbol si no quiere que el aburrimiento se lleve por delante sus logros.