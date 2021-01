Eibar-Sevilla: Horario y dónde ver y escuchar el partido

El Sevilla se medirá este mediodía (14.00 horas) al Eibar con la novedad de la presencia de El Papu Gómez en la convocatoria. El argentino, según ha deslizado Lopetegui, no está aún para jugar de inicio pero podría tener algunos minutos. El regreso de Diego Carlos, tras superar el coronavirus, es otra de las grandes novedades. Navas, que se retiró ante el Valencia, está en condiciones. Todo indica que el Sevilla, obsesionado con no perder los puestos de Champions, saldrá con lo mejor de inicio. Lopetegui, quizá, reserve a Navas para no forzarlo. El técnico, como suele ser habitual, ha elogiado al Éibar, destacando la figura de Bryan Gil: "No tengo dudas de que será una referencia en el Sevilla del futuro".

Mendilíbar ha convocado para este partido a los 22 jugadores que tiene disponibles en la plantilla. La única baja es Kevin Rodrigues, que arrastra unas molestias musculares.“Si competimos igual que ante Atlético de Madrid, seguro que tendremos opciones de ganar. El Sevilla va a querer tener más el balón de lo que lo tuvo el Atlético, pero también saben jugar atrás, defendiendo y saliendo a la contra porque tienen jugadores buenos”, señaló.

Horario y dónde ver y escuchar el Eibar-Sevilla

- Hora y día: El Eibar-Sevilla se disputará este sábado 30 de enero a las 14.00 horas en el estadio de Ipurúa.

- Canales: El encuentro se podrá disfrutar en directo en televisión a través de Movistar LaLiga, canal de pago de Movistar+, que se puede ver a través de las plataformas Orange, Jazztel y Mitele Plus.

- Retransmisión en Cope: Pueden escuchar la retransmisión en Cope Más Sevilla (105.8FM) desde media hora antes del encuentro y a través de nuestras aplicaciones de Tiempo de Juego y Cope en todas las emisoras a nivel nacional.