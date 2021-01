Eibar-Sevilla (0-2): Sobriedad en Ipurúa

Nunca ha sido un estadio cómodo para el Sevilla. Ipurúa se le ha atragantado en varias ocasiones al conjunto sevillista, incluyendo el desastre recordado de la campaña pasada con Lopetegui en el banquillo. El Sevilla se mostró muy solvente en Ipurúa ante un Eibar que cuajó un partido interesante. El encuentro arrancó con el equipo de Mendilibar mostrando sus credenciales: presión muy alta, muchos centros al área y defensa muy adelantada. Como siempre juega. Y lo intentó de todas las formas, pese a que no tuvo mucha suerte de cara a portería. Y el Sevilla nunca se sintió incómodo, pese a que hubo tramos con ataques locales incesantes. En la primera mitad, un penalti pitado pero no corroborado por el VAR de Dmitrovic a En-Nesyri y después uno clarísimo de Bigas al propio marroquí que inexplicablemente no vio Sánchez Martínez en directo, lo tuvieron que avisar desde el VAR para señalarlo. Lo transformó Ocampos. El partido siguió su senda y Kike García mandó un balón al palo en un cabezazo tras un saque de falta desde el costado derecho. Fue la más clara para el Eibar en todo el partido.



En la segunda mitad, por precaución, Jesús Navas se quedó en el banquillo y entró Aleix Vidal, que mostró un gran nivel. Sevilla salió sólido, fuerte y con idea de hacerle mucho daño a los de Mendilibar a la espalda de la defensa. Y así lo hizo en el segundo tanto. Jugada muy buena entre Ocampos, Suso, Vidal y Jordán, que fue quien remató de cara a gol. Incluso pudo ampliar la renta con un remate de Ocampos a pase de Suso que se marchó alto de una portería que ya no defendía Dmitrovic (lesionado).



Triunfo importante, de equipo luchador, incansable, sobrio y con empaque. Se afianza en los puestos Champions.

Ficha técnica:

SD Eibar (0): Dmitrovic (Yoel, minuto 60), Alejandro Pozo (Robert Correa, minuto 75), Oliveira, Bigas, Arbilla, Inui (Pedro León, minuto 46), Pape Diop (Aleix García, minuto 75), Expósito, Bryan Gil, Muto (Sergi Enrich, minuto 59) y Kike García.

Sevilla FC (2): Bono, Jesús Navas (Aleix Vidal, minuto 46), Koundé, Sergi Gómez (Diego Carlos, minuto 82), Marcos Acuña (Rekik, minuto 7), Fernando, Joan Jordán, Óliver Torres (Rakitic, minuto 70), Suso (Munir, minuto 82), Ocampos y En-Nesyri.

Goles: 0-1, minuto 27: Ocampos, de penalti. 0-2, minuto 55: Joan Jordán.

Árbitro: Sánchez Martínez, murciano. Amarillas para Oliveira, Pape Diop, Sergi Gómez, Óscar Cano (ayudante de Lopetegui), Arbilla, Rakitic, Pablo Sanz (segundo de Lopetegui) y Munir.