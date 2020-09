Cómo y dónde ver y escuchar el Cádiz-Sevilla

Arranca la temporada liguera para el Sevilla tras disputar la final de la Supercopa de Europa ante el Bayern Múnich. El conjunto de Lopetegui quiere empezar con buen pie y darle continuidad a la competitividad que mostró el equipo el jueves, pese a la derrota. Habrá rotaciones, ya que la prórroga jugada a menos de 72 horas del partido en Carranza hará que el 'tecnico vasco mueva el banquillo.



CONVOCATORIA



Lopetegui se lleva a 23 jugadores a Cádiz. Viajan todos los que fueron a Budapest, excepto Juan Soriano y Carlos Fernández. El delantero de Castilleja de Guzmán arrastra unas molestias musculares en la pierna derecha, sin embargo, no sería extraño que saliese en esta última semana de mercado. Respecto al posible once, no es descartable que jugadores como Munir, Gudelj, Óliver o el lateral Marcos Acuña disfruten de la titularidad.

��️ Lopetegui, el respeto al @Cadiz_CF, la ilusión por volver a disputar #LaLigaSantander y la decisión sobre el once. ⚽️#CádizSevillaFC#vamosmiSevilla#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 26, 2020

Por su parte, el Cádiz viene de ganar en Huesca por 0-2. El equipo gaditano quiere conseguir sus primeros puntos en casa después de caer derrotado en la primera jornada ante Osasuna.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL PARTIDO

El Cádiz-Sevilla de la jornada 3 de LaLiga Santander se disputará este domingo 27 de septiembre a las 18:30 en Carranza, a puerta cerrada, y se podrá seguir en directo por televisión en Movistar La Liga.

Lo podrás escuchar en Cope Más Sevilla (105.8FM) desde media hora antes del encuentro o en nuestras Apps de Tiempo de Juego y Cope, además de en este enlace. Rafael Almansa y todo su equipo están ya preparados para contarte la tercera jornada de LaLiga.