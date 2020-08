Claudio Bravo, segundo refuerzo para Pellegrini

El Real Betis Balompié y el portero, Claudio Bravo, han llegado a un acuerdo tras varias semanas de negociaciones. Uno de los principales impedimentos para que se llevara a cabo esta incorporación eran las discrepancias que había entre la entidad y el guardameta de 37 años sobre la duración de su contrato. Finalmente, Bravo firma por un año y otro opcional con la entidad heliopolitana.

Firma hasta 2021 y llega libre del Manchester City después de caer eliminados en los octavos de final de la Champions League. La llegada del veterano portero chileno al club verdiblanco es la segunda incorporación de la era Cordon-Pellegrini, tras hacerse oficial hace unos días la contratación de Martín Montoya. De Claudio bravo se espera rendimiento inmediato en la portería y que aporte experiencia en el vestuario. Se disputará el puesto de titular con Joel Robles y su llegada supone buscarle una salida a Dani Martín en calidad de cedido a otro equipo para seguir creciendo. Además, sus 310 partidos en LaLiga le avalan como un portero conocedor del campeonato. De hecho, ocupa el 7º puesto en el ranking histórico de LaLiga como el portero que más jornadas ha logrado estar imbatido en Liga (8 partidos).

Tras la confirmación de su fichaje, el nuevo portero verdiblanco quiso dirigirse a los aficionados verdiblancos a través de un mensaje de vídeo que colgó en sus redes sociales.

PALMARÉS

Con 37 años, el arquero chileno tiene un gran palmarés que ha obtenido a lo largo de su carrera deportiva. En sus 123 partidos con la Selección de Chile ha ganado dos Copas América y como jugador de club: una “Orejona” de Champions League, cuatro Premier Leagues, dos Ligas españolas, una Supercopa de España, una Copa del Rey, un Mundialito de Clubes, dos Community Shield y una Supercopa europea.

LA CURIOSA RELACIÓN CON TONI PRATS

En sus más de 300 partidos como portero en LaLiga, el nuevo guardameta verdiblanco además de tratar de no encajar goles también ha conseguido ser anotador. No es la primera vez en el Real Betis Balompié que tenga bajo sus tres palos a un guardameta que no sólo consigue dejar porterías a cero y tratar de encajar lo menos posible, sino que también anota goles y de falta.Toni Prats anotó dos goles en su carrera como portero mediante tiros libres y ambos fueron vistiendo la elástica verdiblanca. Claudio Bravo le dio más de tres puntos a la Real Sociedad en la temporada 2009-2010 anotando un gol de falta ante el Gimnástic de Tarragona otorgándole la victoria. Gol y portería a cero que se convirtió en un hito histórico, ya logrado anteriormente por otro guardamenta (y por partida doble): Toni Prats.