Chelsea-Sevilla: Horario y dónde ver y escuchar el partido

El Sevilla regresa esta noche (21.00 horas) a la Champions League. Lo hará en un escenario destacado y ante un Chelsea poderoso. "Nos encontramos ilusionados, con ganas de que llegue el partido y con la ambición de jugar en la mejor competición del mundo ante un rival grandioso como el Chelsea, que ha batido todos los registros de inversión este verano", señaló Lopetegui horas antes de debutar en la Liga de Campeones.

El técnico contará con la ausencia de Koundé, que se ha quedado en Sevilla debido al positivo en coronavirus que dio la semana pasada. Lopetegui volverá a hacer cambios y titulares como Ocampos y De Jong regresarán al once inicial.

Al técnico se le preguntó por las palabras de Lampard, que se quejó de la poca preparación que ha tenido este verano su equipo: "No valoro las palabras de Lampard, pero si ha habido un equipo con una pretemporada anormal somos nosotros. El contexto es muy raro, pero no vale de nada mirarlo, hay que adaptarse y buscar las mejores soluciones. Eso sí, somos el equipo que ha tenido menos vacaciones de todo el fútbol europeo, cinco y once días, pero nos mueve una enorme ilusión. El Chelsea es candidato a ganar esta competición y debemos centrarnos en hacer un gran partido, sin mirar a otro lado".

LOS ELOGIOS DEL CHELSEA AL SEVILLA

César Azpilicueta resaltó el alto nivel que ha adquirido el Sevilla: “El Sevilla venció a los ‘Wolves’ y al Manchester United en la Europa League recientemente, por lo que será un duro rival para el nosotros. Pero sabemos que podemos vencer a cualquiera, especialmente en casa. Tenemos que solucionar nuestros problemas defensivos de forma colectiva. No podemos confiar en marcar goles para solucionar nuestros problemas. Necesitamos empezar a conseguir esta consistencia de ganar partidos y no encajar, dará más libertad a nuestros atacantes".

HORARIO Y DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL CHELSEA-SEVILLA

-Hora y día: El Chelsea-Sevilla se disputará este martes 20 de octubre a las 21.00 horas en Stamford Bridge.

-Canales: El encuentro se podrá disfrutar en directo en televisión a través de Movistar LaLiga, canal de pago de Movistar+, que se puede ver a través de las plataformas Orange, Jazztel y Mitele Plus.

-Retransmisión en Cope: Pueden escuchar la retransmisión en Cope Más Sevilla (105.8FM) desde media hora antes del encuentro y a través de nuestras aplicaciones de Tiempo de Juego y Cope en todas las emisoras a nivel nacional.