Lo Celso, cedido al Tottenham con opción de compra

Pasados veinte minutos del cierre del mercado de traspasos en Inglaterra, Betis y Tottenham oficializaban la cesión por una temporada de Giovanni Lo Celso a Londres, donde los Spurs se reservan una opción de compra al finalizar la temporada.

El conjunto inglés ha querido repasar la trayectoria del centrocampista, 16 goles en 45 partidos con el Betis, 3 goles en 45 partidos con la selección Argentina, en la que ha disputado la Copa América, y 6 goles en 54 partidos con el Paris Saint Germain.

El internacional argentino se ha querido despedir de la afición verdiblanca en sus redes sociales, acompañado de un vídeo recordando su estancia en Sevilla desde su presentación el verano pasado hasta sus mejores goles, ante el Milán y Dudelange en Europa League y frente al Sevilla y Villarreal en Liga : "Es hora de cerrar una etapa muy importante en mi carrera y toca despedirme de esta manera, agradeciendo. Me llevo los mejores recuerdos y dejo atrás grandes momentos en los que he sentido el cariño de todos. Es difícil expresarme porque tengo sentimientos encontrados, alegría por un lado porque esto es un paso muy importante en mi carrera, y tristeza por el otro porque me voy de un lugar del que me han hecho sentir como en casa desde el primer momento. Sin dudas echaré de menos a mis compañeros, a este magnífico club, su fiel afición y esta gran ciudad. Gracias jugadores , cuerpo técnico , directivos y a todos los empleados que trabajan en el club. Mucho Betis siempre".

En el comunicado oficial sobre el préstamo del mediapunta al club londinense, el Betis "desea a Giovanni Lo Celso la mejor de las suertes en este período de cesión". José Miguel López Catalán quiso referirse a su cesión, junto a la de Víctor Camarasa en la presentación de Dani Martín como nuevo portero verdiblanco: "Estamos trabajando día y noche sin descanso para tener el mejor equipo posible para la próxima temporada. Me gustaría desearle suerte en su nueva etapa a dos jugadores que salen del Real Betis, que son Víctor Camarasa y Giovanni Lo Celso. Son dos jugadores que salen cedidos a dos grandes equipos de la Premier League inglesa en unas operaciones que económicamente nos van a permitir seguir creciendo como club".