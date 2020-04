Castro: "La plantilla ha dado la cara"

El Sevilla FC ha cerrado, por fin, el reajuste económico que se liquidado con un ERTE sobre los empleados y el acuerdo con la primera plantilla para verse rebajadas las cantidades. La reducción del salario irá del 8,5 por ciento al 19 dependiendo de que regrese o no la competición. El presidente se mostró satisfecho: "Ha sido un acuerdo muy trabajado, de mucho diálogo entre las partes. No es fácil poner de acuerdo a 25 personas. Con las soluciones planteadas, se ha llegado a un acuerdo muy bueno para el Sevilla FC. En el pacto acordado hay una cláusula de confidencialidad entre las partes, que ninguna puede hacer pública. Esas cantidades amortiguarán las pérdidas provocadas por esta pandemia que nos ha sorprendido a todos. La plantilla ha dado la cara y me cuento satisfecho de cómo han procedido".

Asimismo, agradeció también las predisposición de todos los miembros de la entidad: "Después del esfuerzo de todos los empleados del club, hay una realidad. Que el ERTE era la mejor opción. Hemos trabajado para que los empleados tengan garantizado al menos el 95% de sus ingresos anuales". Y confirmó que "los altos ejecutivos han renunciado a un porcentaje de sus ingresos anuales para la estabilidad del club a corto y largo plazo".

LA EXPLICACIÓN DEL ERTE

"Gobernar requiere tomar decisiones que a veces no son populares. Hemos sido diferentes a la hora de tomar decisiones y así hemos logrados hitos no logrados por otros. Requeríamos el esfuerzo de todos no para hoy, para tener un club sólido de cara al futuro".

REGRESO A LA COMPETICIÓN

"De momento hay mucha incertidumbre sobre la vuelta. Lo prioritario es la salud y que no haya nuevos contagios. Nadie sabe qué va a pasar. Quiero que vuelva cuando antes y que volvamos a la actividad".