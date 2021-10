La Junta de Accionistas fue manejada por los abogados. Los términos jurídicos, las interpretaciones, los pactos, las sindicaciones marcaron la reunión anual de los sevillistas. Pero tras el ruido queda un gran titular: Castro derrota a Del Nido. Pepe Castro controló la Junta de principio a fin y se mantendrá en la presidencia. De fondo quedó también patente la diferencia accionarial que existe actualmente entre los dos grupos: unas 7.300 acciones a favor del grupo del Castro.

Del Nido, en todo momento, exigió a la mesa que le confirmaran si podía votar o no. Su único objetivo era que quedara constancia de ello. El presidente, previamente a cada votación, anunció el acuerdo en ese punto con Del Nido Carrasco. El asunto acabará en los juzgados. Del Nido salió de la Junta afirmando que se habían cometido irregularidades y que no le habían dejado votar, por lo que sus votos se convirtieron en abstenciones. La parte de Castro confirma que en todo momento tuvo libertad para hacerlo pero que no se opuso en ningún momento para evitar las futuras indemnizaciones que podría verse a pagar por saltarse el pacto. Todo indica que la batalla continuará en los juzgados, pero a día de hoy la única realidad es que Castro se impuso a Del Nido con contundencia.





Del Nido: “Me han dado un mando sin pilas”

“Ya dije en intervenciones anteriores que esperaba que hubiera alguna irregularidad. Y se ha producido. No he podido votar. Me han dado un mando sin pilas. Como no votas, computa como abstención. Si no podía darle al botón. Dije que me esperaba que hubiera alguna irregularidad, alguna 'tranfulla' y se ha producido. No hay que dar más vueltas. El grupo de accionistas que yo encabezo, que es numeroso, va a mantener una reunión y decidiremos la estrategia a seguir. Es evidente que esto no ha terminado aquí. Nosotros gobernaremos en el Sevilla Fútbol Club sí o sí. Al que me apoye, de maravilla, y al que no le convenceré para demostrarle que se ha equivocado".