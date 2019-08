Castro: "Dabbur no va salir”

El presidente Pepe Castro, tras la habitual visita a la Virgen de los Reyes, ha zanjado las divagaciones en relación al futuro de Dabbur: "Dabbur es jugador del Sevilla. No va a salir. No escuchamos ofertas y estará en el Sevilla". Así de contundente se mostró, descartando la salida del delantero israelí, que no ha contado con la confianza de Lopetegui en el inicio de Liga. Dabbur seguirá, pero eso no significa que no vaya a venir otro atacante: "El mercado está abierto y todo puede ocurrir. Somos un club hormiguita, durante muchos años hemos tenido beneficios y el dinero se tiene para cuando hay que gastarlo. Quedan algunas pinturas para el cuadro. Es un tema de los técnicos. Monchi y su equipo trabajan constantemente y más con el mercado abierto. Mi obligación es tener los medios para obtener esas adquisiciones si fueran necesarias”. Con respecto a las noticias que ligan a Mariano, delantero del Real Mandrid, con el Sevilla, Castro prefirió dar un salto sobre el tema: "No hablo de jugadores que no son nuestros. Todo puede ocurrir".

Líder y colista. Por último, fue cuestionado por el liderato del equipo y por la posición de colista del Betis: "Todo el mundo está superilusionado, yo el primero. Tenemos un equipo competitivo, fuerte, con altura y lo hemos demostrado en dos partidos. Es un punto de optimismo estar arriba. Ya en pretemporada se ha visto a lo que juega el equipo. Hace muchos años que pienso sólo y exclusivamente en mi equipo. Tenemos que estar contentos, seguir con la cautela necesaria y peleando por los máximos puntos posibles para lograr los objetivos más amplios posibles. Al igual que la afición, estoy muy ilusionado".