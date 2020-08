Caro Ledesma decide dar un paso al lado

La primera semana de agosto ha comenzado con una noticia extradeportiva relevante con respecto al futuro de Haro y Catalán al frente del Real Betis Balompié: Caro Ledesma, principal accionista a nivel individual, no ha conseguido convencer y finalmente su propuesta de convocar una nueva Junta Extraordinaria no se ha llevado a cabo después de no conseguir apoyos suficientes.

Desde primeros de julio, el ex consejero verdiblanco mostró públicamente su intención de convocar una nueva Junta para tratar de revertir la situación del club verdiblanco tras la mala temporada (unida a la 18/19) y la mala imagen de la entidad. De hecho, el 8 de julio tuvo un encuentro con Haro y Catalán en el que pidió "conformar un Consejo de administración, o con la mayor representación de la realidad bética, es decir, conjugando la presencia de accionistas mayoritarios, accionistas minoritarios y de Peñas Béticas".

En esa misma petición, también reclamaba "suprimir la figura de Consejero-Delegado, por lo que las decisiones importantes o estratégicas de la entidad se tomaran, tras el debate y consenso previo, por el Consejo, sin perjuicio de las comisiones ejecutivas constituidas por el mismo". Terminó comentando que exigía tanto él como todos los béticos una "mejora en todas las parcelas, especialmente la deportiva mostrando un total desacuerdo en el modo de gobierno corporativo del Betis".

Tras todo lo comentado anteriormente y después de prácticamente un mes tratando de ganar apoyos para convocar esa Junta Extraordinaria en una nota pública este lunes 3 de agosto ha dicho que: "No estoy dispuesto a plantear desde mi posición accionarial un debate que no venga respaldado con una base más amplia que la que mi propia participación accionarial representa. Desgraciadamente no he conseguido persuadir a un porcentaje de capital importante, insisto que no mayoritario, pero suficientemente significativo o representativo del mismo, para que al menos pudiera debatirse el modelo de entidad que debe conformar el Real Betis Balompié SAD". Ha concluido comentando: "Doy un paso al lado y me convierto en un aficionado más que va al fútbol a ver a su equipo (ojalá se pueda asistir pronto al Benito Villamarín), deseando, como no puede ser de otra forma, la mayor suerte y éxitos deportivos al Real Betis Balompié".