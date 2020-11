Carlos Fernández, positivo en COVID-19

Crecen los problemas para Lopetegui. El delantero Carlos Fernández se perderá los próximos partidos del Sevilla al dar positivo en coronavirus. Ha vuelto a ocurrir en el parón por las selecciones, aunque, sin embargo, el jugador no ha participado con ninguna.

�� El delantero sevillista Carlos Fernández, baja por positivo en COVID-19.#SevillaFC#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 18, 2020

El parte que ha facilitado el club hispalense dice así: “El delantero del Sevilla FC, Carlos Fernández, dio positivo en las pruebas PCR para detectar la covid-19 que se le realizaron este martes a primera hora. El jugador notó algún síntoma en la noche del lunes, por lo que quedó aislado como manda el protocolo, se sometió a la prueba PCR y ya el martes no participó en la sesión matinal llevada a cabo en la ciudad deportiva”.

Además, el Sevilla añade en la nota oficial que el equipo no ha podido ejercitarse por precaución y no descartan más casos. “La plantilla al completo se ha sometido a pruebas PCR en la mañana de este miércoles y no se ha entrenado. La sesión ha sido aplazada, a la espera de conocer los resultados de las pruebas, a las 19.00 horas”.