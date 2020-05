Capi contra Del Nido: "Quiere volver a ser presidente y no sabe cómo"

La polémica está servida. A pocos días del derbi más importante de LaLiga, el cruce de declaraciones entre béticos y sevillistas continúa produciéndose. En esta ocasión ha sido el ex jugador del Real Betis Jesús Capitán, 'Capi', el que se ha expresado con dureza a la hora de responder a una entrevista del expresidente sevillista José María Del Nido: “La conclusión que saco de todo esto es que José María del Nido está deseando volver a ser presidente del Sevilla y no sabe cómo hacerlo. No le quedan más armas que hacer esto, alentar a la gente y a los sevillistas para que crean que él debe ser su presidente. Es verdad que la pregunta viene por unas declaraciones de Loren en las que dice que hay una igualdad entre el Betis y el Sevilla… y efectivamente en todos los derbis hay igualdad. Si Del Nido no lo entiende después de tantos años y de todos los derbis que ha vivido, pues parece que no es de Sevilla”, afirmó Capi en ‘El Chiringuito’, de Mega, programa en el que es colaborador.

⚡️SUBE la TENSIÓN⚡️@JuanfeSanzPerez: "El SEVILLA está DOS O TRES PELDAÑOS por ENCIMA del BETIS".#CAPI: "DEL NIDO ha faltado al RESPETO al BETIS". #ChiringuitoDelNidopic.twitter.com/mIMXhWumQ1

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 26, 2020

Del Nido, en esta entrevista con ‘Jugones’, de La Sexta, fue rotundo al ser preguntado por esa hipotética igualdad entre el club nervionense y el Betis: “¿Igualdad? ¿En serio? Igualdad entre el Sevilla y el Atlético de Madrid… el Sevilla y el Valencia… Y ojalá el Betis pudiera pelear con el Sevilla, pero la distancia es sideral. Hablar de igualdad… que exista esta igualdad toda la vida. Al Betis todavía se le antoja a años luz. Suena a confinamiento, a Covid-19″, explicó el ex mandamás sevillista.

����"DEL NIDO está DESEANDO volver a ser PRESIDENTE del SEVILLA y no sabe cómo hacerlo". La RESPUESTA de #CAPI en #ChiringuitoDelNidopic.twitter.com/d4l954dx37

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 26, 2020

Por su parte, Capi continuaba en sus trece: “Si es por el tema de palmarés o de lo que está luchando uno y otro, perfecto, pero que tampoco se iguale entonces con el Atlético de Madrid, el Sevilla no es el Atlético de Madrid”, respondía también Capi, que quiso explicar también los motivos de la irregularidad de los últimos años en la entidad verdiblanca: “Cada club tiene sus objetivos; el Betis estuvo hace unos años en Segunda división y eso trastoca mucho las estructuras del club, pero Del Nido no sabe el nivel que tiene el Betis; él puede hablar de su club pero que el Betis esté de una manera o de otra, él no lo sabe porque el Betis está creciendo enormemente en estos últimos años”, aseguró el exfutbolista.

El camero añadió que “no es la clasifición; la clasificación muchas veces es engañosa porque entonces habría que decirle a Del Nido que si el Sevilla está peleando por conseguir títulos, desde el año 2016 no ha conseguido ninguno; incluso estos últimos años se ha quedado fuera de la Champions… Entonces ¿cómo hacemos la comparación? Además, hay una cosa fundamental, independientemente de que un club pueda tener un objetivo u otro, y se llama respeto, y el respeto a un club grande, porque cuanto más grande seas, más respeto debes tener, y en este caso Del Nido le ha faltado mucho al respeto a un club vecino como el Real Betis Balompié", sentenció.

