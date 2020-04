Bouanga, en los planes de futuro del Betis

El nuevo Aubameyang. Así apodan al jugador de 25 años en el que el Real Betis ha puesto los ojos de cara a reforzar su equipo la próxima campaña.

Denis Bouanga, así se llama este extremo gabonés, que juega en el Saint-Etienne de Francia. Aunque su posición es algo diferente a la del extremo del Arsenal, pues juega más como extremo y menos como delantero referencia. Bouanga ha sumado esta temporada 12 goles en 35 partidos oficiales.

De momento, los verdiblancos ya han solicitado precio al conjunto galo, a sabiendas de que su cotización es bastante alta y de que su llegada estaría supeditada a la salida de una de las estrellas del equipo. Así lo ha adelantado hoy el Diario AS.

"LA PLANTILLA DEL BETIS ESTÁ ENTRE LAS 5 Ó 6 MEJORES DE LA LIGA"

Así de claro ha sido el delantero del Real Betis Borja Iglesias, cuando se le preguntaba en los medios oficiales sobre el papel que aún puede jugar su equipo en las 11 jornadas de Liga que restan por disputar. El gallego asegura que "aún tenemos muchas cosas que decir esta temporada".

"Me suele ir bien pero esta temporada ha sido muy extraña, he aportado al equipo, pero de cara a portería no he me he encontrado fino. Ahora empieza una nueva etapa, corta, pero lo afronto con mucha ilusión y con ganas de pisar el césped, con ganas porque creo que el Real Betis tiene mucho que decir todavía. El inicio nos mermó mucho en la clasificación. Todas esas sensaciones negativas se han cambiado, hay una distancia en puntos que es real y complicado, pero el equipo tiene muchísimo nivel, esta plantilla no tiene nada que envidiar a las cinco o seis mejores de LaLiga pero no lo hemos demostrado”, explicaba el Panda. Aquí puedes escuchar un resumen de lo más interesante que ha dicho en su entrevista.

Audio

También te puede interesar: