Borja Iglesias: "Ojalá pueda jugar ante el Barcelona, pero va a ser complicado"

El delantero del Betis, Borja Iglesias analizó su recuperación tras su lesión en el tobillo derecho y la actualidad verdiblanca en Deportes COPE Sevilla, junto a José Manuel Oliva, que se desplazó al Estadio Benito Villamarín, y Víctor Fernández y Carlos Martínez desde los estudios centrales de la emisora.

En la primera jornada de Liga, el pasado domingo ante el Valladolid, le provocó su primera lesión en Primera división, ya que no es propenso a las lesiones: "El susto fue grande por cómo se puso el tobillo, pero poco a poco va mejorando, así que contento. En los últimos años me he perdido un partido por lesión en Zaragoza y el año pasado me coincidió un esguince parecido a este con mi quinta tarjeta. Hasta hora he tenido suerte y espero que siga siendo así”.

Al ser preguntado si estará ante el Barcelona el próximo domingo en el Camp Nou, esto declaraba el quinto fichaje del Betis y segundo jugador más caro de la historia del club de Heliópolis: "Ojalá pudiese estar el domingo y jugar en Barcelona, es cierto que va a ser complicado, pero a mi me encantaría. Creo que lo más importante es ver cómo evoluciona el tobillo en los próximos días”.

Analizó a sus compañeros,“Fekir es un jugador de muchísimo talento y que se disfruta, es apetecible para el aficionado y para sus compañeros”

“Siempre he hablado muy bien de Sergio Canales, siempre me ha llamado la atención como ha crecido después de las lesiones y estoy muy contento de poder compartir vestuario con él”. “Joaquín sabe muy bien ayudar al resto y se deja ayudar. Es muy alegre. He sido recogepelotas suyo, es una anécdota bonita y es genial compartir vestuario con él”, ha declarado sobre sus compañeros.

“La selección es un sueño por el que se trabaja, por el que se lucha. Si el seleccionador considera que tengo que ir pues encantado y sin no a seguir trabajando para que llegue la convocatoria. Es muy bonito estar en esa prelista y estoy muy feliz d estar en ella”