Rubi no seguirá al final de temporada por lo que el Real Betis peina el mercado de entrenadores en busca de un sustituto de garantías. Además de figuras de renombre tipo Marcelino, Pellegrini o Emery, la posibilidad de acercarse a otro tipo de perfil más económico va cobrando fuerza. En esta tesitura, uno de los nombres que ha estado en la lista de los béticos en algunas ocasiones ha sido el del croata Nenad Bjeliça, ex entrenador del Dinamo de Zagreb y ahora mismo sin equipo por culpa de algunas desavenencias económicas con su club. Cuestionado sobre el interés del Betis en Deportes Cope Sevilla explicaba que "no, nunca hemos tenido contacto para hablar de este tema. Conozco a la gente que está dentro, como Alexis, Merino, Jaime, Cañas… Con Jaime estuve una vez que vino a ver un partido del Dinamo de Zagreb. El tema de entrenar al Betis no ha estado nunca sobre la mesa. Sólo hace unos años Eduardo Maciá llamó a mis representantes para informarse de mi situación, pero nada más".

Bjeliça ha entrenado en 4 países, habla 6 idiomas, ha disputado como técnico 471 partidos y ha batido todos los récords posibles en Zagreb donde esta temporada había jugado 33 partidos con 30 victorias y 3 empates. Preguntado sobre el Betis, aseguraba que "cuando estaba entrenando al Dinamo de Zagreb no tenía mucho tiempo para estar pendiente, hasta final de diciembre disputamos 35 partidos y no me daba mucho tiempo. Ahora con el coronavirus y tras mi marcha del Dinamo lo he podido seguir mucho más. La plantilla tiene mucha calidad, hay muy buenos jugadores. Seguramente, una de las 7-8 mejores del fútbol español. Es muy difícil en la distancia decir lo que está pasando. La plantilla tiene mucha calidad y a veces en el fútbol 2+2 no son cuatro. La plantilla puede tener calidad y le puede faltar algo. Piensas que has hecho bien las cosas y te salen mal y al revés. Hay que estar dentro para saber por qué el Betis no está al nivel que se esperaba de él. No me quiero meter en lo que está pasando en el Betis y tengo mucho respeto por un compañero que tiene un contrato largo. Está recibiendo muchas críticas y en el fútbol esto es así, lo que va mal es culpa del entrenador y lo que va bien es por culpa de todos. Le deseo lo mejor a Rubi”, sentenció.

EL BETIS SE VUELCA CON UNZUÉ

La noticia de la enfermedad de Juan Carlos Unzúe, el portero del Sevilla F.C., diagnosticado con ELA ha consternado al mundo del fútbol, las muestras de afecto y apoyo de los futbolistas del Real Betis se han sucedido a lo largo de toda la jornada, e incluso el club verdiblanco de manera oficial ha querido trasladar sus ánimos al entrenador en las redes sociales.