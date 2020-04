Los estamentos del fútbol, mientras esperan la luz verde para reactivar la actividad de las competiciones, moldean las normas que entrará en vigor cuando regrese la normalidad. Una de las últimas decisiones que ha tomado la FIFA es referente a los contratos y el mercado de fichajes. La FIFA ya ha asegurado que no tiene potestad para alargar los contratos de los jugadores que finalizan el 30 de junio. Es el caso de Banega, que podría abandonar el Sevilla en esa fecha sin que legalmente se lo pudieran impedir. Eso sí, esta decisión del máximo organismo deportivo tiene truco, porque a la vez que abrirá la puerta de salida a muchos jugadores impedirá a la vez que puedan ser inscritos por sus nuevos clubes. La FIFA no tramitará las fichas hasta que las competiciones no finalicen. Todo cambiará y el 1 de julio no se abrirá el habitual mercado de fichajes de verano. Es decir, Banega podría abandonar el Sevilla el 30 de junio pero no podría inscribirse con el Al Sahabab, equipo con el que se ha comprometido, hasta que no acabara la Liga española.

TAMBIÉN AFECTARÁ A LOS CEDIDOS

En esta circunstancia hay muchos jugadores. Una norma que también afectará a los cedidos. Reguilón podría también dejar el Sevilla a finales de junio, pero no podría volver al Madrid. Al igual que Aleñá con el Barcelona. No obstante, todo indica que los jugadores cederán y se mantendrán en sus equipos hasta que finalice la competición. El director legal de la FIFA, el español Emilio García Silvero, explicó en la Cope: "FIFA no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio pero las ventanas de transferencias no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscritos. El 1 de julio no se abre el mercado. Si una cesión finaliza el 30 de junio el jugador, teóricamente, debería volver a su club pero la ventana de inscripción no estaría abierta y no se le tramitaría la ficha".

García Silvero dejó abierta la opción de que haya varios períodos para realizar contrataciones: "Puede haber varias ventanas. Va a depender del inicio y del final de cada competición. La idea es que las ventanas acaben justo antes de empezar cada campeonato y no tienen por qué coincidir".