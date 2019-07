La Audiencia Nacional ratifica el cierre parcial de Gol Norte dos años más tarde

La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso presentado por el Sevilla contra el cierre parcial del Gol Norte del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán impuesto por la Real Federación Española de Fútbol tras los insultos producidos el 12 de enero de 2017 a Sergio Ramos en el partido de octavos de final de la Copa del Rey entre el Sevilla y el Real Madrid.

Según el artículo 69.1.c.) del Código Disciplinario de la RFEF, "llamar cinco veces a lo largo del partido "hijo de puta" al jugador Sergio Ramos", sanciona las "conductas violentas, racistas xenófobas e intolerantes en el fútbol". El tribunal considera que el club no tomó las medidas para impedir los cánticos, donde se escucharon "Sergio Ramos, hijo de puta" o "Ramos, muérete" que califican de violentos y despreciativos y que solo emitió en una ocasión un mensaje por megafonía en el descanso en el encuentro.

Después del partido producido hace dos años, en zona mixta, el capitán del Real Madrid y de la selección española habló de los insultos, por los que hoy se denuncia a la entidad de Nervión: "Cuando se acuerdan de tu madre y la insultan, uno no0 se va contento. He perdido perdón a Gol Sur, Preferencia y Fondo, que son los que no me han increpado, insultado y faltado el respeto, como otro sector de la afición sevillista que nancha la afición del Sevilla".