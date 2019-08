Álex Moreno: "Llevo mucho tiempo esperando este momento"

Álex Moreno fue presentado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, acompañado de aficionados, y con la presencia del presidente Ángel Haro y el coordinador de la área deportiva, Alexis Trujillo, además de vídeos de su familia, su representante o exjugadores béticos como Sergio León, Jordi Amat o Pozuelo.

El presidente Ángel Haro reconoció la dificultad de las negociaciones, que se han alargado en más de dos meses, pero que no es un nuevo interés del Betis: "Álex ha sido un jugador muy deseado por el Betis, no sólo esta temporada, llevamos muchos años observándolo”. También hablo sobre el partido contra el Valladolid, que lo describe como accidente y el reto de volver a ganar en el Camp Nou: "Lo del domingo fue claramente un accidente. El reto de esta semana no es nada fácil. Quizás vamos al campo más difícil de la Liga, pero ya demostramos la temporada pasada que el Betis es capaz de ganar en el Camp Nou".

El sexto fichaje del Betis se emocionó en su presentación:"Llevo mucho tiempo esperando este momento. Para mí desde que salió esta opción, siempre me he fijado exclusivamente en fichar por el Betis y ha costado mucho estar hoy aquí".