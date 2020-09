Acuña: "Estoy ilusionado con este desafío"

Marcos Acuña se incorporó anoche a la pretemporada del equipo en Alicante. El lateral izquierdo se convierte en el quinto fichaje del Sevilla para la presente temporada. Después de firmar todas la documentación, se marchó con celeridad para ponerse a disposición de Lopetegui. El técnico tiene la intención de ponerlo con celeridad al ritmo de los demás para que esté disponible el día de la final de la Supercopa de Europa. "Gracias Sevilla por confiar en mí. Muy ilusionado por este nuevo desafío. ¡Vamos con todo!", escribió el argentino en las redes sociales.

▶️ Las primeras 2⃣4⃣ horas de @AcunaMarcos17 como sevillista. �� ��



LOS DETALLES DE LA PLANIFICACIÓN

En una charla en la Fundación Cajasol, Monchi aseguró que con el fichaje de Acuña la planificación queda muy rematada: "En un mercado normal a lo mejor hubieran llegado ofertas y nos hubiera hecho dudar. Afortunadamente, no se ha producido porque todo el mundo está viendo vídeos pero también mirando el Excel para la cuenta de resultados. Hemos sido un poco más ambiciosos que el resto. Hemos sido prácticamente el equipo que más ha invertido. Nos da un poco de margen meternos en Champions".

"El Sevilla ha crecido por ser ambicioso, pero no debemos generar frustración. Entre ser ambicioso y generar frustración hay un límite pequeño. Tenemos que consolidarnos en puestos Champions, consolidarnos ahí arriba", añadió.

EL RETO DE LA SUPERCOPA

"Hay muchos retos. Cuando vas subiendo peldaños caerte es lo más fácil. Subir más escalones cada vez es más complicado. Se requiere trabajo, dedicación e implicación. Ayer pensaba que hacía un mes de la final de Colonia y en estos 25 días me he cabreado un montón de veces. Soy así, disfruto poco porque siempre tengo cosas que mejorar. Lo primero que se me vino a la mente después de ganar la Europa League es que hay que trabajar para ganar la Supercopa. No es una pose, es una realidad porque al final te tienes que poner objetivos para encontrar motivación".

LAS DUDAS CON LOPETEGUI

"Venía en el AVE después de hablar con él enamorado, contentísimo. Estando en Tanzania se filtra el nombre y la reacción del mundo es contraria. Tuve un momento difícil porque no soy un superhéroe. A ver si era yo el que iba con el pie cambiado... Lo llamé y le dije que estaba lloviendo un poco, pero le dije que si estaba convencido y vamos de la mano, el paraguas lo tengo grande. Me transmitió muchas ganas, ilusión".