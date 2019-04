3-0: Mateu, las manos y el empeño en complicarse la vida del Sevilla

Que Mateu Lahoz está loco por la música, lo compro. Que se excedió en las tarjetas amarillas en la primera parte del partido y se pudo ahorrar la segunda que dio origen a la expulsión de Escudero y al 2-0, también. Pero achacar los dos penaltis en contra al árbitro en vez de a la incomprensible forma de saltar de los jugadores del Sevilla taponando los remates del rival con las manos por encima de la cabeza, eso no lo comparto. Y mira que la primera parte comenzó igualada y con el equipo de Caparrós disfrutando de las dos mejores opciones de gol en sendos tiros del Mudo y de Ben Yedder, pero así es imposible. Dos balones aéreos y dos salidas de tono del Mudo y Escudero, más un árbitro de tarjeta fácil y loco por ir a ver las repeticiones a la maquinita se cargaron el invento. Primero Mata y luego Molina pusieron tierra de por miedo al descanso y ahora había que remar contracorriente y con uno menos. También habría que pregruntarle al entrenador por qué Roque Mesa y Promes no estaban jugando, pero eso será harina de otro costal.

En la segunda parte, poco que hacer. Concentrado el incomodísimo equipo de Bordalás, a la desesperada el Sevilla y muy pronto además Jorge Molina hizo el tercero, con la connivencia de un Kjaer muy blando, para finiquitar la contienda. Había poca historia que contar ya. El entrenador sevillista había dejado a Banega en el banco por Promes, después dio entrada al citado Roque Mesa, pero poco cambió.

En el 73, otra acción polémica revisada de nuevo por el VAR dejó al Getafe también con 10 por expulsión de Djené. Las fuerzas se igualaron aún más, pero ya era demasiado tarde. De ahí al final, la voluntad de Navas, la rocosidad del Geta, una ocasión muy clara errada por Promes y la evidencia de que Joaquín Caparrós movió mal al equipo y no eligió bien a su once en el Coliseum. No es momento de hacer probaturas ni de dejar en el banco a las apuestas seguras. Ahora a seguir peleando por una plaza, la cuarta, que se va a seguir vendiendo cara hasta el último suspiro del campeonato.