0-2: Manda su sangre roja

Joaquín Caparrós ya es parte de la historia del Sevilla y en Valladolid añadió un capítulo más a su vida con el club sevillista. Tras firmar una victoria que coloca al equipo a un punto del cuarto puesto y mantiene viva la pugna con el Getafe, el técnico descubrió de una forma particular que padece una leucemia crónica: “Sabéis que me hierve la sangre roja, pero la blanca se ha picado y me ha querido equilibrar. Tengo una leucemia crónica que no me impide ejercer mi profesión. Estoy haciendo mi vida normal y tengo que dar las gracias a todos los jugadores. No tengo ningún tipo de tratamiento y quiero disfrutar de la oportunidad que me está dando el Sevilla de volver a entrenar a mi equipo”. De esta forma, el entrenador envió un mensaje de calma a todos los que empezaban a preocuparse por su estado de salud.

Mientras que peleaba con su enfermedad, se ha entretenido en ganar tres partidos de cuatro. No fue el de Valladolid un partido brillante, pero sí competitivo. Desde que está al frente del club, sólo ha encajado un tanto. Así, el Sevilla se mantuvo vivo hasta el final del encuentro. Caparrós introdujo a Roque Mesa y a Bryan Gil y lo bordó. En dos golpes de calidad, los dos jugadores fueron protagonistas directos en la victoria. El Sevilla se mantiene firme en la pelea por la Champions. Mientras, el Betis aparece a la vuelta de la esquina…

FICHA TÉCNICA

Real Valladolid (0): Masip, Moyano, Calero, Kiko Olivas, Moi, Keko (Enes Unal, minuto 78), Alcaraz, Míchel (Waldo Rubio, minuto 57), Óscar Plano, Anuar (Verde, minuto 85) y Guardiola.

Sevilla FC (2): Juan Soriano, Mercado, Sergi Gómez (Roque Mesa, minuto 80), Dani Carriço, Promes, Sarabia, Gonalons, Banega, ‘Mudo’ Vázquez (Bryan Gil, minuto 71), Munir y Ben Yedder (Kjaer, minuto 86).

Goles: 0-1, minuto 84: Roque Mesa. 0-2, minuto 90: Munir.

Árbitro: Sánchez Martínez, murciano. Amarillas para Banega, Ben Yedder, Alcaraz, Míchel, Moi y Dani Carriço.