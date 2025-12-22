Víctor Fernández puntúa a los jugadores del Sevilla ante el Real Madrid

La derrota del Sevilla por 2-0 en el Santiago Bernabéu ha traído consigo un duro análisis por parte de Víctor Fernández, quien ha repartido las puntuaciones de los jugadores hispalenses. El colaborador no se ha mordido la lengua y ha calificado el arbitraje de "vergonzoso, robo, atraco", sentenciando a varios futbolistas clave en el esquema del equipo.

Suspensos para Marcao e Isaac Romero

Los señalamientos más duros han sido para Marcao e Isaac Romero, ambos con un cero. Sobre el central, Fernández ha afirmado que es "el gran error de Matías Almeida" y que se esperan noticias sobre una posible sanción. Respecto al delantero, ha lamentado su falta de acierto de cara a portería: "no se puede jugar a ese nivel", ha sentenciado.

Tampoco han salido bien parados otros jugadores como Juan Lu, que con un 4 "lo suspende el penalti", Agoumé y Sow, ambos con un 4. De este último, ha comentado con ironía que "no se sabe si ha venido o no ha venido, no aporta absolutamente nada". Gabriel Suazo también ha recibido un 4 por su escasa aportación al juego del equipo.

Los aprobados y la nota para el entrenador

En el lado positivo, Vlachodimos ha obtenido la mejor nota con un 8, mientras que Carmona, Gudelj y Alexis han aprobado con un 6. Oso, con un 7, también ha recibido elogios, aunque su entrada tardía al campo en el minuto 60 ha sido calificada por Fernández como "el segundo error de Matías Almeida".

Sorprendentemente, la nota más alta ha sido para el técnico, Matías Almeida, a quien Víctor Fernández ha calificado con un 10. El motivo, según ha explicado, es su capacidad para mantener "vivo a una auténtica banda" y sus "espectaculares" declaraciones en rueda de prensa, donde se ha mostrado muy crítico con "el fútbol español, el periodismo y el arbitraje".