"Hace tres meses rechacé otra oferta por mis acciones"

José María Del Nido Benavente, en una reunión de peñas sevillistas, ha confirmado que "hace tres meses recibió otra oferta por sus acciones y la rechazó". Ha vuelto a dejar claro que su intención es "no vender". Aunque sorprendió la coletilla que dejó en sus declaraciones: "Eso no quita que esta tarde decida reunirme y las venda". De momento, esa no parece ser su intención y sí la de recuperar la presidencia: "Con todo lo que el club tiene encima, si me dejan mandar hoy mismo lo hago para reconducir a la entidad. Lo que tengo claro es que en la Junta de diciembre me tendrá que dejar votar. Si no lo hacen, se cometería un delito societario". Sobre el empresario Pastor, declaró: "No tiene intención de hacerse con el capital del Sevilla".

(Las declaraciones pueden escucharlas íntegramente en el vídeo).