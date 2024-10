Del Nido: "La entidad va a la deriva"

En la mañana de hoy miércoles, en el Juzgado Mercantil número 3 de Sevilla, se han visto las caras las partes en la vista de las medidas cautelares solicitadas por José María Del Nido Benavente. El fallo definitivo no tardará en llegar. Se espera que ente el viernes o lunes de la semana próxima, teniendo en cuenta que la Junta Extraordinaria se llevará a cabo dentro de siete días.

He venido a ejercer mi derecho como máximo accionista del Sevilla y como aglutinador de la mayoría del capital social a ejercer la voz de mando en una sociedad que deportiva, económica y socialmente va a la deriva. Eso es lo que me mueve. He pedido el amparo judicial para una cuestión de perogrullo, que en una sociedad de capital mande y gobierne el capital, que es lo que dice el capital. Siempre soy optimista. Ahora hay que esperar los tiempos judiciales", declaró Del Nido a la salida del juzgado.