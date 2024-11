Nianzou siente que está "creciendo"

García Pimienta recupera a Badé y Nianzou para el partido del domingo ante el Rayo Vallecano. Curiosamente, la ausencia de los dos centrales en los dos últimos partidos ha coincidido con dos derrotas consecutivas. Asimismo, el técnico recupera a Suso, cuya participación esta temporada está siendo muy decepcionante. Es más, el club intentará que busque otro destino en el mercado de invierno para abrir una ventana a algún refuerzo más de los previstos.

"Mis compañeros me están ayudando mucho a estar concentrado. Creo que por eso he empezado a crecer en mi juego. No sólo se trata de la confianza del entrenador, yo también me siento con más confianza en mi fútbol", explicaba el central, quien defendía a su compañero Agoumé y a los delanteros.