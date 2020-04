Viernes Santo. La Mortaja

Fundación: Siglo XVI.

Tiempo de paso: 20 minutos

Templo: Iglesia del Exconvendo de la Paz.

Pasos: Uno.

Titulares:

Nuestro Padre Jesús Descendido de la Cruz (Cristóbal Pérez, 1667).

María Santísima de la Piedad (anónima, finales del XVII)

Nº. de nazarenos: 300.

Capataz: Antonio Santiago.

Música: Trío de Capilla Musical y Escolanía de María Auxiliadora (misterio).

De interés: Es la única hermandad que mantiene la figura del muñidor que antecede a la cruz de enagüillas. El cortejo lleva 18 ciriales debido a la relación estrecha de la hermandad con el Colegio de Escribanos de Sevilla, compuesto siglos atrás por 18 miembros. Los ciriales no representan, como se cree, a las personas que acompañaron a Jesús en su entierro, dado que habría que contar a Judas, que ya se había suicidado. Además, el resto de los discípulos, salvo Juan, no aparecen más en la Pasión a partir de la detención del Señor y de las negaciones de Pedro. El paso no lleva manigueteros, siendo escoltado por dos hermanos vestidos de librea.

Web Oficial: www.hermandadsagradamortaja.org

Twitter: @SgdaMortaja

