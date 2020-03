La Macarena asegura que "la ley no es bastante" para sacar a Queipo de Llano

"Yo les diría ayúdenme ustedes y déjense de hacer 'escraches'. Vayan al Parlamento y articulen de una vez el reglamento que perfeccione esa ley (Ley de Memoría Histórica)". Con estas palabras, dirigidas a "los políticos de turno, los políticos que tanto protestan y que tanto se ocupan de Queipo", el Hermano Mayor de La Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, respondía a la pregunta que nuestro compañero Mario Daza le realizaba durante su reciente visita a 'Candelería', el espacio cofrade de COPE+ Sevilla, sobre los rumores del presunto traslado de los restos de Queipo de Llano y el columbario macareno tras la Semana Santa.

Cabrero aseguró tajantemente que "es mentira" y que desde la corporación que preside no se ha realizado ningún movimiento en este sentido por que "la ley es vaga".

En este sentido, Fernández Cabrero, recordó que "la anterior presidenta de la Junta de Andalucía, la única entiedad que tiene competencia para dirigirse a la Hermandad, nadie más, la Junta de Andalucía, no se dirigió, ¿por qué? porque habría estudiado que no es bastante".

El Hermano Mayor de la corporación de la Madrugá también aseveró que "la Hermandad de la Macarena está dispuesta a cumpliar la ley siempre" y pidió a las administraciones competentes "que me digan qué dice el decreto o el reglamento que elaboren para perfeccionar la ley", al tiempo que les pidió que "si no me lo dicen, déjense ustedes de engañar a la gente, dejénse de hacer 'escraches', dejen de hablar de Queipo, dejense de andar figurando y justificando su tiempo, largando, hablando en exceso y en demasía". Cabreró también reclamó a los políticos que "trabejen, hagan el reglamento e instrúyaselo a la Hermandad, ya verá usted como la hermandad obedece".

