Fernández Cabrero: “La Macarena no sale ¿y qué? Ahí está todos los días”

“¿Cómo que no sale la Macarena? ¿Cómo que no sale la Esperanza? ¿Y quién porta los valores de la Esperanza a través de la oración, la reflexión y la devoción a la Virgen? ¿Cómo que no sale?”, así de tajante se mostró el Hermano Mayor de la Hermandad de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, durante su entrevista del pasado viernes en ‘Candelería’, el programa cofrade de COPE+ Sevilla.

En este sentido, preguntado por nuestro compañero Mario Daza sobre las declaraciones del Arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, realizadas hacía pocas semanas en una entrevista para ABC Sevilla, en las que se indicaba que el titular de la Archidiócesis hispalense llegó a exclamar “¡Bendito sea Dios!” tras conocer la decisión de la Junta de Gobierno macarena de no realizar salida extraordinaria con la Virgen para conmemorar el 425 aniversario de la Corporación de San Gil, Fernández Cabrero señaló que “estoy de acuerdo con el señor Arzobispo” para, a renglón seguido recordar que “la Macarena no sale, pero la Macarena resulta que este año tiene abierto el camarín todos los días. Bueno, no sale la Macarena ¿y qué? Ahí está todos los días”. Cabe recordar que, de forma ordinaria, el Camarín de la Esperanza tan sólo se habría los sábados, con lo cual, la posibilidad de estar cerca de la devotísima imagen se ha visto multiplicada de manera muy considerable gracias a esta decisión de la Junta que preside Fernández Cabrero.

El Hermano Mayor de la Macarena, como recordó durante su entrevista en ‘Candelería’, ya dijo cuándo se encontraba preparando los actos de esta efeméride que “no tenemos que sacar a la Virgen para hacer un 425 aniversario especial” y que hubiese barajado esa posibilidad “si yo me encuentro con una manifestación brutal de gente que me asedia, que invade el atrio porque hay que sacar a la Virgen”, aunque como asegura “no lo he tenido”.

Del mismo modo, el Hermano Mayor macareno señaló que “ya sé que hay mucha gente que la quisiera ver en el palio y con sus marchas, y les tengo un tremendo respeto, porque es que les comprendo. Si hay algún hermano que se cree que este Hermano Mayor no comprende el disgusto que tienen porque la Virgen no sale es que no me conoce. Yo les comprendo y les respeto”, al tiempo que aseguró que desde su Junta de Gobierno, a la hora de plantear el programa de actos y actividades para conmemorar estos 425 años de historia macarena “se opta por otras cosas: por los centros de Esperanza, por el impulso a la despensa Macarena, por el sobaterio de la pobreza, por la escuela de inmigrantes”, etc.

Fernández Cabrero destacó, además de lo que se está haciendo en el campo de la caridad, el importante avance en el de la formación, al tiempo que indicó que “estamos poniendo la dimensión espiritual de la hermanad en unos niveles que hoy día se exige eso”.

Salidas Extraordinarias de la Macarena.

La Virgen de la Esperanza es la dolorosa sevillana que más veces ha procesionado por las calles de la ciudad de manera extraordinaria. Hasta en una decena de ocasiones ha salido la Macarena a la calle, fuera de lo que es su estación de penitencia anual en la Madrugá.

En concreto, estos son los años de sus diez salidas extraordinarias y el motivo de las mismas:

1908. Para conmemorar el centenario de la Guerra de la Independencia.

Para conmemorar el centenario de la Guerra de la Independencia. 1936. Durante la Guerra Civil, para pedir la salvación de España.

Durante la Guerra Civil, para pedir la salvación de España. 1941. Colocación simbólica primera piedra de su Basílica, destruida en la Guerra.

Colocación simbólica primera piedra de su Basílica, destruida en la Guerra. 1946. Por el patronazgo de la Virgen de los Reyes, junto a otras cinco vírgenes.

Por el patronazgo de la Virgen de los Reyes, junto a otras cinco vírgenes. 1964. Por su Coronación canónica.

Por su Coronación canónica. 1971. Con motivo de la concesión de la medalla de la ciudad.

Con motivo de la concesión de la medalla de la ciudad. 1989. Para conmemorar los 25 años de su coronación canónica.

Para conmemorar los 25 años de su coronación canónica. 1995. Por el 400 aniversario fundacional de la Hermandad.

Por el 400 aniversario fundacional de la Hermandad. 2010. Con motivo de la beatificación de Madre María de la Purísima.

Con motivo de la beatificación de Madre María de la Purísima. 2014. Para conmemorar los 50 años de su coronación canónica.

