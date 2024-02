Vivir con cáncer: “Todo llegó por casualidad, fui por una cosa y me encontré con este okupa”

Fui por una cosa al hospital y me encontré con este okupa y sus secuaces, como yo los llamo, el cáncer. Hay días en que “estoy mejor, otros peor”. El cáncer “es una montaña rusa de emociones” para los pacientes.

Es lo que está viviendo desde hace unos meses, Beli, como todos la conocen. Estaenfermera del Hospital de Valmese hizo conocida por su espíritu, su animosidad, sus narices de payaso para animar a los pacientes en su centro de trabajo. Fue incluso nominada a Capitana Optimista y ganó ese título que se disputan profesionales de toda España.









Pero hace unos meses la vida le dio “un vuelco” y desde entonces, tal y como ha contado en Herrera en COPE con Mariani Molina, se tiene que adaptar a esta nueva realidad, aunque a veces se enfada, a veces se pregunta “por qué a mí” y otras “crees que podrás y otras crees que no tienes fuerza”.

Pero también son muchos los días en los que “me siento agradecida porque para cómo podría estar, a mí me deja vivir”.

Beli reconoce que ahora se tiene que dedicar a repetirse “lo mismo que le has dicho muchas veces a los demás, a los pacientes, pero ahora te lo tienes que decir a ti misma”.

Y no es fácil, pero “me intento apoyar en lo que siempre me he apoyado, en el deporte, en la fotografía, la lectura, los amigos”.

Beli asegura que “ninguno sabemos las hojas que tiene nuestro arbolito”, pero “creo que hay que llenar los días de vida, sean los que sean”. Esa es su motivación, por ejemplo, para hacer “casi 10 km andando cada día y me planteo hacer el camino de Santiago”. Hay que seguir “teniendo ilusiones porque la vida no ha terminado”.

Mi mensaje final es “que los que saben, que sigan estudiando, que den con la tecla para curarnos, que voy a estar aquí esperando”.