Viuda de Terry presenta el nuevo Citroën C3 en Sevilla

El concesionarioCitroën Viuda de Terry en Sevilla celebró este pasado lunes un gran evento para la presentación del nuevo Citroën C3. Durante el evento, los invitados conocieron en primicia todos los detalles del vehículo y, al finalizar, disfrutaron de un cóctel.

Esta nueva generación del C3 ha causado una gran expectación al ofrecer todas las prestaciones que se esperan de un vehículo con actitud SUV polivalente compacto y que se puede adquirir por un precio realmente asequible.

Con un estilo moderno y atractivo, y un amplio espacio interior, cada trayecto es sinónimo de bienestar gracias a la suspensión Citroën Advanced Comfort® de serie, los asientos Citroën Advanced Comfort®, disponibles en el acabado Max, la posición de conducción sobreelevada y equipamientos modernos que hacen más fácil el día a día.

Este nuevo modelo C3 estará disponible en dos versiones. La versión "You" que como no podía ser de otra manera, ofrece altas prestaciones y un elevado nivel de equipamiento. En este modelo los conductores disfrutarán de la suspensión Citroën Advanced Comfort®, que es una de las novedades en este segmento, además de contar con tecnologías punteras para conducir con seguridad: Citroën Head Up Display y la Smartphone Station, que permite conectar el teléfono con el vehículo.





El Nuevo Citroën C3 también cuenta con un alto nivel de equipamiento de serie en el que cabe destacar el Active Safety Brake, la Ayuda al estacionamiento trasero, el Regulador-Limitador de Velocidad, la Alerta de cambio involuntario de carril, el Reconocimiento de Señales de Límite de Velocidad, la Alerta de Atención del Conductor, Airbags frontales, laterales y de techo, el encendido automático de las luces de cruce y los faros LED.

La otra versión de la que dispondremos en este nuevo vehículo es su versión "Max", que ofrece todas las prestaciones que esperan los clientes del segmento B. Esta versión cuenta con llantas de aleación diamantadas Atacamite de 17", pintura bitono con techo en blanco o negro barras de techo en negro brillante y lunas y luneta traseras sobretintadas. Incorpora, además, navegación conectada en pantalla táctil 10,25", carga inalámbrica para smartphones, asientos Citroën Advanced Comfort®, retrovisores exteriores térmicos abatibles eléctricamente, volante tapizado, banqueta trasera fraccionable 2/3-1/3, luces traseras LED 3D, climatización automática y cámara de visión trasera.

Desde Viuda de Terry se complacen también en informar que próximamente dispondrán de la versión 100% eléctrica del C3, el nuevo ë-C3, y que desde hace algunas semanas, ya es posible reservar el nuevo C3 en Viuda de Terry, en sus variantes eléctrica o gasolina.

El concesionario Viuda de Terry, cuyas instalaciones principales se encuentran en Sevilla, en calle del Motor, 1, está también presente en Su Eminencia, Calle C, 16, Sevilla, y en Camino Cañalejo, s/n, Dos Hermanas.

Son el concesionario más antiguo de Sevilla, con más de 80 años de historia y forman parte de Grupo Terry Automoción, grupo líder del sector que está presente en las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga.

Viuda de Terry | Concesionario Oficial Citroën

Calle del Motor, 1, 41007 Sevilla

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

607 54 74 65