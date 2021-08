Si vas de viaje no traigas plantas exóticas

La Consejería de Agricultura ha puesto en marcha una campaña de concienciación para que las personas que viajen a otros países no importe plantas ni vegetales para evitar el riesgo que pueden suponer para la agricultura andaluza.



Esta iniciativa está especialmente dirigida a las personas que viajan fuera de España con motivo de las vacaciones estivales y hace hincapié en que las plantas o frutas que se adquieren en otros países pueden ser portadoras de plagas como, por ejemplo, la Xylella Fastidiosa o el HLB de los cítricos, cuya llegada a Andalucía podría causar graves daños a las explotaciones agrícolas.



Con el lema ‘Las pandemias vegetales existen y tú puedes evitarlas. Si viajas, no traigas plantas’, esta iniciativa busca la colaboración de la población para evitar que llegue a Andalucía material vegetal que podría propagar plagas de cuarentena.



La campaña se prolongará hasta septiembre y se desarrollará a través de redes sociales y de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF) de la Consejería de Agricultura.



En Twitter se enviarán mensajes informativos sobre los peligros de importar material vegetal que no cumple con las normas establecidas e irán acompañados del hashtag #notraigasplantas para llamar la atención de los andaluces y evitar así la posible entrada de material vegetal enfermo.



Los cítricos, las especies vegetales de la familia prunus (almendro, cerezo o ciruelo, entre otros), la vid y las patatas tienen prohibida su introducción en la Unión Europea si no cuentan con el preceptivo pasaporte fitosanitario formado por una etiqueta y un documento de acompañamiento.



En cuanto a las plantas vivas, las flores cortadas frescas y ramos para ornamentación y las frutas y hortalizas frescas, la reglamentación obliga a su declaración en las aduanas españolas de destino del viajero cuando se sobrepasen las seis unidades de flores o, en función del caso concreto, el kilo o las tres unidades de fruta por persona.

También te puede interesar

Concluye la primera fase de restauración de la muralla de la Macarena