Una mujer ha sido apuñalada en el corazón por su ex pareja en Montequinto

La Policía Nacional ha confirmado en la tarde de este viernes que la agresión a una mujer en la localidad sevillana de Dos Hermanas es un caso de "violencia de género", por el que ha sido detenido un hombre, su expareja sentimental, acusado de homicidio en tentativa y quebrantamiento de condena ya que tenia en vigor una orden de alejamiento de la victima.

La agresión ocurria sobre las 8 de la mañana del viernes en la barriada nazarena de Montequinto. La Policía encontraba al hombre y a la mujer con heridos con arma blanca, por lo que fueron trasladados al hospital.

La mujer tiene 31 años y es de nacionalidad guatemalteca y el presunto autor del apuñalamiento es un hombre de 47 de nacionalidad colombiana y son padres de tres niños de 3, 4 y 8 años, que fueron testigos de la agresión . Se ha confirmado que existen denuncias previas de maltrato y él tiene una orden de alejamiento en vigor. Según adelantaba Diario de Sevilla ,antes de ser hospitalizado, el hombre ha asegurado a los agentes que apuñaló a su ex pareja en defensa propia, después de que ella le atacase supuestamente con un cuchillo en la cocina de la vivienda. No se descarta que las lesiones que sufre él hayan sido autoprovocadas tras la agresión, y en todo caso no revistieron gravedad y recibio el alta medica en poco tiempo y a continación fue trasladado a dependencias policiales antes de pasar a disposición judicial y ser enviado a prisión.

En los 9 primeros meses del año el instituto andaluz de la mujer ha atendido en Sevilla a 19.596 mujeres . De media son 72 mujeres las que al dia precisan atención.

