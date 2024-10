El Trips amenaza al clavel de Lebrija: "Si no sacan un producto compatible de aquí a unos años no habrá invernaderos"

Las temperaturas cálidas que han predominado en las últimas semanas no están viniendo bien a los cultivos de flor cortada de Lebrija, concretamente a los de clavel, que se enfrentan, y no es la primera vez, a una plaga de insectos que está dejando sin cosecha a muchos productores. Se llama trips o arañuelas y los fitosanitarios no son efectivos para terminar con este minúsculo bichito que afecta a los pétalos de la flor y la deja inservible para su venta. Un gran problema a las puertas del Día de Todos los Santos, clave en este sector ya que la venta se multiplica.

Antonio López Cárdenas que lleva 35 años cultivando claveles en los invernaderos de este municipio, asegura que si no se ataja de alguna manera la expansión de este insecto, esto unido a la sequía, hará que dentro de pocos años no haya invernaderos en la zona. “Tienen que sacar un producto compatible que podamos echar sin límites de toxicidad porque no podemos hacer una cosecha para tres meses, el 70% de agricultores llevamos sin producir flores desde mayo y eso supone un coste enorme con las consecuentes pérdidas”.

Antonio, que asegura que son ya más de cuatro años los que lleva ocurriendo esto, ha intentado este año sembrar más tarde para evitar "las calores" que provocan la aparición del insecto, pero no ha sido suficiente porque las temperaturas cálidas han continuado. "Las pérdidas rondan los 10 o 12 mil euros por cada productor, porque para tratar los 4.000 metros de invernadero que tengo gasto 250 euros en productos fitosanitarios, al tenerlo que aplicar cada 3 o 4 días, lo que duplica los gastos para no conseguir nada y tener que arrancar muchas de las plantas".

El trips es un insecto capaz de penetrar dentro de la flor estando cerrada, ya que es muy pequeño, dañando así los pétalos y afectando a la estética de la misma cuando ya se abre. También pueden provocar daños y malformaciones en los tallos cuando el ataque se produce en el desarrollo temprano de la flor. La lucha química es posible, pero está muy limitada ya que puede generar problemas de fitotoxicidad.