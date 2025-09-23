El tranvía atropella a un hombre de mediana edad en Nervión

El servicio de Metrocentro de Tussam de Sevilla ha atropellado este martes a un hombre de mediana edad a la altura de Nervión Plaza, sobre las 14,00 horas, según han informado fuentes del 112.

Ha ocurrido junto a la parada de Luis de Morales, frente al centro comercial Nervión Plaza y desde el 112 se ha dado aviso a Policía Local, a la empresa municipal, Cecop y sanitarios. Hasta el lugar del suceso se han desplazado también agentes de la Policía Nacional y una ambulancia de Emergencias 061 que se ha llevado a la víctima.

Varios testigos afirman que el hombre quedó tendido en el suelo. Tras el suceso el tranvía ha seguido en funcionamiento con normalidad mientras se investigan las causas del suceso.