Teresa Rodríguez vuelve a cargar contra los agricultores andaluces: “Es intolerable”

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha vuelto a usar las redes sociales para lanzar una feróz crítica a la situación laboral, económica y social de la comunidad andaluza.

A través de su perfil oficial de Twitter, Rodríguez ha aprovechado la publicación de un medio de comunicación cordobés, para denunciar la dificil situación vivida por muchos de los trabajadores del campo andaluz: "El campo andaluz sigue siendo ese lugar donde los Derechos Humanos ni están ni se les espera".



El campo andaluz sigue siendo ese lugar donde los Derechos Humanos ni están ni se les espera. No podemos cerrar los ojos. Es intolerable. https://t.co/VrVhbTax4I

La lider de Adelante Andalucía muestra así su conformidad con las acusaciones que publica dicho medio"sólo un 10%, que coinciden con el personal fijo que hay de antemano en las fincas, trabajan en la legalidad, es decir, que tienen todos los días trabajados como declarados. El 90% restante son ilegales".

"Trabajar en el campo: Una jungla donde se devoran literalmente unos a otros" es el tajante titular del artículo con el que Rodríguez se ha sentido indentificada.

Ante la respuesta de la política, sus defensores y seguidores han querido apoyarla en el tema en cuestión:

No solo en Andalucía..... Y que medidas hay para no importar fruta o verdura de bajo coste de otros paises que no cumplen ni con sanidad ni con derechos humanos??.... Todo influye.....