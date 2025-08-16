Estos son los pueblos de la sierra norte celebrarán sus ferias y romerías con actividades para todos los públicos

Declaraciones de Emiliano Caro, de COPE Sierra Norte, sobre las ferias y romerías en la Sierra Norte de Sevilla

La Sierra Norte de Sevilla vive estos días un calendario festivo cargado de actividades para todos los públicos, combinando tradición, gastronomía, música y deporte.

En Cazalla de la Sierra, la feria comenzó anoche con la inauguración del alumbrado y hoy arranca su primer día oficial con atracciones, espectáculos taurinos y música en directo. Entre las citas más esperadas está el concurso “Cazalleros fuera de Cazalla”, dirigido a los vecinos que viven en otras ciudades y regresan para disfrutar de la feria. Este evento incluye un certamen gastronómico con premios a la mejor tortilla de patatas y a los mejores productos de la huerta, como tomates, calabacines y calabazas.

Cartel feria de Cazalla de la Sierra 2025

La programación llega marcada por la triste noticia del fallecimiento de María del Mar Tristán, directora de la banda de música del Maestro Tejera, muy apreciada en la comarca. El concierto previsto para el sábado ha sido suspendido y el Ayuntamiento ha trasladado sus condolencias a la familia y a la agrupación.

En El Pedroso, este sábado 16 de agosto se celebrará la romería de Nuestra Señora del Espino, patrona de la localidad. El programa incluye un concurso de carretas y un recorrido festivo que se desarrollará con precauciones debido a las altas temperaturas. Esta cita se suma a la reciente romería de la Virgen del Monte de Cazalla de la Sierra.

Imagen de archivo de la romería de Nuestra Señora del Espino en El Pedroso

Por su parte, Constantina calienta motores para su feria con actividades deportivas como la Carrera Popular Valle de la Osa y la subida ciclista al Cerro Negrillo, donde se ubica el destacamento de vigilancia aérea EVA 3, un punto estratégico que protege el sur de España y que ofrece vistas únicas de la comarca.

Cartel de la 33ª edición de la Carrera Popular Valle de la Osa, que se celebrará en Constantina el 16 de agosto

Cartel de la 29ª edición de la Subida al Cerro Negrillo, que se celebrará en Constantina el 17 de agosto

Con estas celebraciones, la Sierra Norte sevillana se convierte en un referente del turismo rural y cultural, ofreciendo propuestas para todas las edades en un entorno natural privilegiado.