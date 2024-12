Estos son los motivos por los que debes estar alerta si eres de los que haces compras por Internet:“Que acabe esta pesadilla”

María buscaba un vestido para una ocasión especial. Encontró una oferta interesante en una página web que parecía ser la tienda oficial de una marca de ropa muy conocida. No se lo pensó dos veces. Rellenó los datos que se solicitaban y realizó la compra. Los días fueron pasando, después las semanas y nunca llegó a recibir su compra. Cuando intentó reclamar, la página web había desaparecido sin dejar rastro.

Ana, una joven profesional, buscaba renovar su casa. Localizó la página web de una marca de decoración. Ahí podría comprar todo lo que necesitaba, pero a precio mucho más barato de lo que se vendía en tienda. Tenía poco tiempo libre, así que pensó que comprar on line era la mejor opción. Ahorraba tiempo y dinero. Sin sospechar nada, introdujo sus datos y realizó la compra. Meses después, recibió una notificación. Para su sorpresa, había sido acusada de cometer un delito. No se lo podía creer. Ella no había hecho nada. Debía ser una confusión. Empezó para Ana una pesadilla. Resultó que alguien había utilizado sus datos robados para realizar compras fraudulentas y había empleado su identidad para estafar a terceras personas.

El suyo es uno de los casos más habituales que llegan a un despacho de abogados que ha decidido especializarse en este tipo de delitos. Fran Peláez es uno de los expertos que trabajan en Penaltech y nos confirma que el caso de Ana “es uno de los más comunes”. Y desgraciadamente “la justicia es lenta, tiene sus tiempos y las víctimas nos dicen que solo quieren que acabe esta pesadilla, que ellos no han hecho nada, pero el proceso es largo, puede durar dos o tres años”.

El caso de María y el de Ana es similar a otras miles de víctimas que acceden a las llamadas “páginas espejo” sin ser conscientes de ello.

¿Cómo funcionan las páginas espejo?

Los estafadores crean estas páginas falsas utilizando el mismo diseño, logo y hasta el mismo nombre de dominio (a veces con pequeñas variaciones en las letras o números) de las tiendas auténticas. De esta manera, engañan a los usuarios haciéndoles creer que están en el sitio web oficial.

De hecho, suele ser una copia exacta de un sitio web legítimo creada con el único objetivo de cometer una estafa. Normalmente, solo algún pequeño detalle es diferente, una foto de peor calidad, o algún elemento del diseño de la web en un sitio distinto. Pequeños detalles que pasamos por alto y que pueden ocasionarnos grandes problemas.

Si tenemos la mala suerte de toparnos con una de estas páginas, una simple compra en línea te puede llevar a vivir “una pesadilla” tal y como explicaba el experto, que ha escuchado muchas veces a sus clientes desesperados diciendo eso de “pero es que yo no he hecho nada”.

¿Cómo protegerte?

En general, siempre deberíamos aplicar algunas recomendaciones básicas para minimizar el riesgo de ser víctima de una estafa.

Los expertos recomiendan tomarse la seguridad on line como una prioridad, teniendo en cuenta que cada vez usamos más Internet para realizar todo tipo de gestiones.

Verifica la URL: Antes de ingresar tus datos, asegúrate de que la dirección web sea la correcta. Busca errores de ortografía o cambios en el dominio.

Revisa los certificados de seguridad: Busca el candado en la barra de direcciones y asegúrate de que el certificado de seguridad sea válido.

Lee las reseñas: Busca opiniones de otros usuarios sobre la tienda en línea.

Desconfía de las ofertas demasiado buenas para ser verdad: Si el precio es mucho más bajo que en otros sitios, es probable que sea una estafa.

Utiliza métodos de pago seguros: Opta por plataformas de pago seguras y evita realizar transferencias bancarias directas.

¿Qué hacer si crees que has sido víctima de una estafa?

Denuncia la página: Informa a la tienda original y a las autoridades competentes sobre la página falsa.

Contacta a tu banco: Bloquea tu tarjeta y solicita la devolución del dinero.

Activa la verificación en dos pasos: Esta medida añade una capa extra de seguridad a tus cuentas.

Controla periódicamente tus estados de cuenta: Revisa regularmente tus movimientos bancarios y actúa si observas cualquier actividad sospechosa.

¿Cómo pueden utilizar tus datos robados?

Una vez que los delincuentes obtienen los datos de una víctima a través de una página espejo de manera fraudulenta, “los pueden usar para muchas cosas”. Pueden vaciar la cuenta bancaria de la persona afectada pero también pueden emplear esos datos para otro tipo de actividades.

Realizar compras fraudulentas: Utilizan tus tarjetas de crédito para adquirir productos o servicios a tu nombre.

Contraer deudas: Abrir cuentas a tu nombre y acumular deudas.

Cometer delitos: Utilizar tu identidad para cometer fraudes o delitos más graves.

¿Qué hacer si eres víctima de robo de identidad?

Denunciar el hecho: Ponte en contacto con tu banco, la tienda online y las autoridades.

Solicita un informe de crédito: Revisa tu historial crediticio para detectar cualquier actividad fraudulenta.