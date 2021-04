Sevilla vuelve a estar en riesgo alto

La provincia de Sevilla se ha situado este lunes en riesgo alto de coronavirus al superar la tasa de 150 casos de Covid por cada 100.000 habitantes en relación a los últimos 14 días, en concreto, registra una cifra de 151,8, según los datos actualizados por la Consejería de Salud, mientras que la capital, con 141,9, se queda a solo ocho puntos.

Se confirma así la tendencia ascendiente de las últimas semanas. El pasado 23 de marzo, la tasa de la provincia se situaba en 119 casos, alcanzaba los 123,3 tan solo 24 horas más tarde y los 129,3 hace justo una semana, en línea con la incidencia acumulada para el conjunto de la comunidad autónoma.

Por distritos sanitarios, el área norte contabiliza los peores resultados, con una incidencia acumulada de 205 casos. No en vano, cinco de los diez municipios que tienen en la actualidad restricciones de movilidad o cese de actividades no esenciales se encuentran en esta comarca. Así, Brenes (512), El Pedroso (647) y Constantina (716) cuentan con cierre perimetral, mientras que Almadén de la Plata (1.530) y El Garrobo (2.046) tienen cerrado el comercio no imprescindible.

En distrito Aljarafe (172), Pilas presenta una tasa cercana al millar de casos por cada 100.000 habitantes (996); en el sur (129,9),Los Molares (909) y Montellano (652) superan la tasa de 500, y en el este (112,8), Los Molares (660) y La Luisiana (633) son los únicos que están por encima de los 500 casos. Precisamente estos dos municipios entrarían hoy en ese listado de localidades con restricciones decretado por la Junta tras la reunión semanal del comité territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto. Listado del que saldrían Villanueva del Río y Fuentes de Andalucía.

Este lunes, la provincia contabiliza un fallecido más por coronavirus y 249 nuevos positivos. En estos momentos se encuentran hospitalizadas 245 personas, de las que 63 se hallan en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

